Hackaton per l’Automotive: nasce Pwn2Own Automotive

Si chiama Pwn2Own Automotive la nuova hackaton per l’Automotive voluta da Trend Micro, e che si svolgerà nel mese di gennaio 2024, in occasione di Automotive World Tokyo.

In questo modo, Pwn2Own, la competizione bug bounty della Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI), dal prossimo anno includerà un evento indipendente dedicato all’ecosistema dei veicoli connessi.

Come sottolineato da Salvatore Marcis, Technical Director di Trend Micro Italia: «Al giorno d’oggi un’auto non è solo un’auto. I veicoli moderni includono sistemi e componenti che abilitano una maggiore potenza di calcolo, ma ampliano anche la superficie esposta agli attacchi cyber. Trend Micro protegge questa parte del mondo digitale in rapida crescita attraverso VicOne e Pwn2Own e si impegna con l’obiettivo di portare benefici a tutti i cittadini del mondo».

Pwn2Own è giunta alla diciassettesima edizione. La competizione sfida i migliori hacker del mondo a trovare e sfruttare le vulnerabilità in software e dispositivi ampiamente utilizzati, prima che siano i cybercriminali ad approfittarsene.

Hackaton per l’Automotive: Pwn2Own Automotive ha tre obiettivi

Ampliare la ricerca nel settore automotive incoraggiando i ricercatori a contribuire, anche attraverso ricompense economiche, a studi che riguardano prodotti e piattaforme

incoraggiando i ricercatori a contribuire, anche attraverso ricompense economiche, a studi che riguardano prodotti e piattaforme Studiare le superfici di attacco, evidenziando quali sono le tecnologie critiche che devono essere valutate

evidenziando quali sono le tecnologie critiche che devono essere valutate Incentivare la scoperta di minacce impegnative e complesse, offrendo maggiori ricompense per gli attacchi multi-system

Negli ultimi anni i sistemi automotive hanno ricoperto un ruolo sempre più importante all’interno di Pwn2Own, grazie soprattutto alla partecipazione di Tesla.

Nel 2019 un team ha vinto il premio assoluto Master of Pwn dopo aver violato con successo una Tesla Model 3 e lo scorso anno i concorrenti sono stati in grado di dimostrare lo sfruttamento di altri due bug unici nel sistema di infotainment dell’auto. Nel 2023 Tesla sarà sponsor di Pwn2Own Vancouver, offrendo ancora una volta una Model 3 come premio per i vincitori eventuali del concorso.