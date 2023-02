ISEO sceglie un unico sistema gestionale ERP

ISEO Ultimate Access Technologies ha scelto Avanade come partner di riferimento per il suo percorso di trasformazione digitale e modernizzazione dei sistemi IT, puntando a un tool di integrazione dei processi veloce e sicuro. Il progetto ha come scopo l’implementazione di un unico sistema gestionale ERP basato sulla nuova piattaforma Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, il cui perimetro è rappresentato da tutti gli stabilimenti produttivi ISEO localizzati in Europa e gli uffici commerciali o logistici nel resto del mondo.

Nel corso degli ultimi anni, la multinazionale italiana specializzata in Europa nelle soluzioni meccaniche ed elettroniche per la sicurezza e la gestione intelligente degli accessi ha intrapreso un processo di trasformazione che ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita del business in ambito sia nazionale che internazionale. Ciò ha determinato la necessità di aggiornare e modernizzare l’intera area IT per meglio rispondere alle esigenze gestionali e informative derivanti dalle crescenti necessità aziendali. Avanade è stata quindi selezionata da ISEO per accompagnare l’azienda nel suo percorso di digital transformation grazie al proprio know how ed esperienza pluriennale nei progetti di System Integration complessi in cui la trasformazione digitale costituisce un tema chiave del portfolio dell’azienda.

Focus principale della collaborazione è l’implementazione di una nuova piattaforma tecnologica flessibile che permetta di supportare i processi delle diverse società e l’integrazione di funzionalità future. Il percorso di ISEO prevede la definizione di un modello applicativo cross country/company, con processi standardizzati e regole condivise, tale da essere facilmente esteso a tutte le realtà del gruppo, oltre che il supporto alla crescita del team IT dal punto di vista della conoscenza dei nuovi strumenti ERP. Il progetto si propone, inoltre, di migliorare la gestione operativa e la comunicazione interna ed esterna con sempre maggiore focalizzazione agli elementi chiave del business, quali il prodotto e il servizio ai clienti. Sarà, poi, ottimizzata la fruibilità e l’accesso ai dati dalle diverse componenti applicative aziendali attraverso altri strumenti offerti dalla tecnologia Microsoft, con l’obiettivo di migliorare quindi i processi decisionali dell’azienda.

La scelta della tecnologia di riferimento per il progetto ha premiato la soluzione ERP di Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, risultata la più idonea per rispondere ai nuovi bisogni della multinazionale. La Piattaforma Microsoft è strutturata per rispondere ai requisiti di trasformazione e diventare l’infrastruttura su cui implementare i futuri sistemi dell’azienda, abilitando e integrando applicazioni che saranno comuni e trasversali alle diverse realtà di ISEO, ai diversi business, e soprattutto scalabile.

La collaborazione è stata definita attraverso una pianificazione di rilascio della soluzione su base triennale (2022-2023-2024), in cui l’Italia è stata apripista, seguita dai principali mercati in cui opera ISEO (Germania, Romania, Francia, Spagna). Ad oggi, il progetto coinvolge 60 utenti a livello internazionale con successivi roll-out a livello internazionale entro il 2025.

Come commentato da Emiliano Rantucci, General Manager Avanade ICEG e Country Manager Avanade Italia: «Il nostro supporto sta fornendo a ISEO la tecnologia necessaria per la modernizzazione dei propri strumenti IT e processi per diventare a tutti gli effetti un’azienda ‘future proof’. Attraverso l’adozione di Microsoft Dynamics 365, la multinazionale semplifica l’attuale architettura tecnologica, sfruttando l’integrazione nativa dei molteplici applicativi. Il programma di trasformazione consentirà inoltre di abilitare una progressiva attivazione delle diverse componenti garantendo la coerenza delle informazioni anche in quelle soluzioni o paesi che saranno rilasciati in un secondo momento».

A supporto dello sviluppo del progetto, Avanade accompagna, inoltre, ISEO nell’adozione del nuovo sistema e nella gestione del cambiamento operativo con un’iniziativa di Change Management creata ad hoc sulle esigenze dell’azienda.

Sempre per Rantucci: «L’introduzione di un sistema ERP è un cambiamento che non riguarda solo l’inserimento di un nuovo strumento con nuove interfacce o nuove funzionalità; è piuttosto il catalizzatore di una grande trasformazione che impatta sull’operatività quotidiana dei dipendenti, su abitudini e comportamenti consolidati. In base alla nostra esperienza in progetti di trasformazione digitale, riteniamo che la gestione del cambiamento rappresenti un fattore critico di successo dell’intero progetto ERP. Per questo abbiamo attuato un programma di Change Management che permette di incrementare e velocizzare la prontezza dell’azienda al cambiamento, riducendo in modo sostanziale eventuali resistenze o i vincoli a livello organizzativo».

Il percorso di transizione digitale intrapreso con Avanade ha preso il nome di ISD365 – The Key for the Future. Questo payoff spiega chiaramente i vantaggi che il sistema porterà non solo dal punto di vista tecnologico.

Come dichiarato da Roberto Gaspari, Amministratore Delegato di ISEO Ultimate Access Technologies: «La soluzione consentirà a tutti di lavorare sulla stessa piattaforma e ci permetterà di essere veramente una ISEO unica. Questo rappresenta per noi la chiave per il futuro. Dall’inizio della transizione, il risultato raggiunto fino a oggi è eccellente sotto vari punti di vista, grazie anche ai workshop offerti da Avanade e allo sforzo fatto da tutto il team per costruire quella che sarà la strada verso il domani».