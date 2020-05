Avanade aumenta le competenze Microsoft Dynamics 365 con Concert

Avanade ha annunciato l’acquisizione di Concert, tra le realtà di punta in Italia nelle soluzioni Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics AX

Avanade ha reso nota l’acquisizione di Concert, fornitore in Italia per le soluzioni Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics AX.

Concert, che conta oltre 100 esperti, vanta una profonda esperienza nel settore della progettazione e implementazione di soluzioni ERP per le aziende che operano in particolare nei mercati retail e manifatturiero e una leadership consolidata nel mondo cloud.

Attraverso il proprio approccio modulare, che garantisce massima flessibilità e possibilità di personalizzazione, Concert ha acquisito una solida reputazione nell’aiutare le aziende a migliorare efficienza ed efficacia dei processi decisionali con l’implementazione di Microsoft Dynamics 365 e AX.

Ai clienti Concert tutta l’offerta delle tecnologie Microsoft

A seguito dell’acquisizione da parte di Avanade, i clienti Concert avranno accesso a servizi e soluzioni che abbracciano tutta l’offerta delle tecnologie Microsoft, a una rete globale di risorse e a un potenziale di competenze near shore e off shore. Questo aspetto è sempre più rilevante oggi, in quanto le imprese sono impegnate a ristabilire la continuità del business attraverso un’ottimizzazione della propria capacità cloud, lo sviluppo di fonti di ricavo aggiuntive, la razionalizzazione dei costi e l’efficientamento dei processi aziendali.

Grazie all’acquisizione, Avanade Italy aumenterà significativamente le proprie competenze in ambito Microsoft Dynamics 365, creando un polo specializzato con una squadra di oltre 300 professionisti con esperienze in ERP, CRM e marketing digitale. Avanade rafforzerà inoltre la presenza in Italia, un’area geografica chiave per la multinazionale, con l’integrazione degli uffici Concert di Padova, Bologna e Perugia. Questo si tradurrà in un potenziamento del supporto ai clienti a livello locale e in importanti prospettive di crescita.

Come riferito in una nota ufficiale da Emiliano Rantucci, General Manager, Avanade Italy: «In un contesto economico in rapida evoluzione e pieno di incertezze come quello attuale, la capacità di prendere decisioni strategiche che favoriscano un processo di trasformazione rapido con significativi impatti sull’efficienza, la produttività e la customer experience non è mai stata così importante. Quest’operazione ci consente di proporre ai clienti un’offerta sempre più personalizzata e di rafforzare le nostre competenze e la nostra posizione di leadership in Italia nel mercato Dynamics».

A sua volta, Ilio Sanguin, Presidente di Concert, ha fatto sapere che: «Sono estremamente orgoglioso della azienda che abbiamo costruito. L’annuncio di oggi ci permette di intraprendere un nuovo percorso evolutivo per il nostro business, un business che sarà ancora più forte insieme ad Avanade. Continueremo a offrire ai nostri clienti la competenza e la dedizione che hanno contraddistinto la nostra crescita e il nostro successo. A questo si aggiungerà la capacità di fornire accesso all’intera gamma di tecnologie digitali e soluzioni aziendali offerte da Avanade».