Minsait si è certificata ISO 37001: la società che raggruppa le attività IT di Indra, ha ottenuto la certificazione ISO 37001 denominata “Anti-Bribery Management System”, che riconosce la qualità e la trasparenza del sistema implementato dall’azienda e i suoi sforzi per prevenire e sradicare qualsiasi tipo di comportamento illegale legato alla corruzione. L’azienda rafforza così il suo impegno per una cultura di conformità e rafforza i meccanismi esistenti per individuare e combattere ogni condotta illecita associata alla corruzione.

Il Sistema di Gestione Anticorruzione (“SGAS”) dell’azienda fa parte del Modello di Prevenzione dei Rischi Criminali, che a sua volta è integrato nel Modello di Compliance del Gruppo Indra, applicato a livello globale. Uno dei suoi obiettivi è quello di promuovere una cultura della compliance e del buon governo per prevenire qualsiasi attività che violi la legge nelle sue aree di business.

L’audit è stato realizzato da AENOR, un importante organismo di certificazione che opera in diversi Paesi. AENOR ha certificato che l’Alta Direzione è coinvolta nel supporto e nel funzionamento dello SGAS, con il dovuto supporto dell’Unità di Compliance, in linea con gli standard richiesti dalla norma.

Oltre all’Italia, Minsait si è certificata ISO 37001 anche per le filiali di Messico, Perù, Brasile e Colombia. Queste certificazioni si aggiungono ai numerosi riconoscimenti già ottenuti da Minsait e dal Gruppo Indra nell’ambito della compliance e della buona governance. Nel luglio 2022, l’azienda ha rinnovato il certificato di qualità globale con AENOR, estendendo la copertura a 50 società del gruppo in 16 Paesi.

Ricordiamo che Minsait, società di Indra, è un’azienda attiva negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta più di 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.