VMware al MWC: novità per espandere la capacità 5G per service provider e aziende

Dal Mobile World Congress 2023 in corso a Barcellona arriva l’annuncio delle prime novità presentate da VMware, insieme alla presentazione dell’allargamento di partnership relative alla sua offerta in ambito service provider ed edge, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di CSP e aziende. VMware al MWC lancia innovazioni per abilitare i CSP a modernizzare le proprie reti sfruttando la potenza del 5G VMware ha presentato l’implementazione della piattaforma VMware Telco Cloud da parte dei CSP, una serie di miglioramenti apportati ai prodotti e un ecosistema di partner in espansione.

“È un periodo di grande cambiamento per i service provider, impegnati a modernizzare le reti e monetizzare i loro servizi”, ha dichiarato Sanjay Uppal, Senior Vice President e General Manager, Service Provider and Edge, VMware. “Parallelamente, le aziende sono alla ricerca di una delivery più sicura, affidabile e migliore di applicazioni, dati e servizi all’edge per filiali, stabilimenti, cliniche e negozi al dettaglio. VMware al MWC ha presentato importanti novità che aiutano i nostri clienti a trasformarsi, con un’offerta di soluzioni multi-cloud destinate ai service provider e funzionalità di rete e sicurezza migliorate per supportare le esigenze dell’edge”.

Le principali novità di VMware al MWC includono:

· Innovazioni e offerte VMware migliorate per aiutare i CSP a modernizzare più rapidamente le loro reti. VMware ha presentato la sua visione per il framework Service Management and Orchestration (SMO), che segue l’approccio dell’alleanza O-RAN a semplificare, ottimizzare e automatizzare la RAN e le sue applicazioni; inoltre, VMware ha presentato una nuova anteprima tecnica che permetterà ai CSP di integrare VMware ESXi eseguendo funzioni RAN disaggregate e virtualizzate direttamente su un server bare metal con VMware Tanzu.

· Networking VMware di nuova generazione all’interno di VMware Telco Cloud Platform con VMware NSX che offre funzionalità di rete intelligente e di sicurezza laterale telco-grade. Grazie ai recenti miglioramenti introdotti, tra cui l’accelerazione DPU-based annunciata lo scorso agosto, VMware offre prestazioni di rete e sicurezza accelerate per VNF e CNF, migliorando al contempo l’osservabilità di rete e aumentando le risorse host disponibili per le applicazioni. VMware ha annunciato la disponibilità dell’accelerazione DPU-based di funzionalità di sicurezza laterale come firewall distribuiti e rilevamento e prevenzione delle intrusioni distribuiti, oltre a casi d’uso in ambito efficienza energetica per le esigenze di bilanciamento del carico 4G/5G core.

Mobilità, connettività e scelta ottimizzate per le aziende VMware ha inoltre annunciato nuove e migliori funzionalità di connettività edge e wireless intelligente per i suoi clienti SD-WAN e SASE.

Tra le maggiori novità presentate:

· VMware sta invitando clienti e partner selezionati a valutare VMware SD-WAN Client per i casi d’uso di utenti remoti e dispositivi edge.

· I test real world hanno evidenziato che VMware SD-WAN è in grado di fornire una qualità dell’esperienza (QoE) migliorata di oltre il 40% per le applicazioni voice e video quando si utilizza il satellite e la rete cellulare. Oltre ad offrire una qualità superiore delle applicazioni, la piattaforma consente un utilizzo superiore della rete grazie a soglie adattive progettate sulla base delle esperienze reali di oltre 100.000 connessioni cellulari e satellitari utilizzate oggi dai clienti VMware.

· VMware ha introdotto un programma di formazione e un certificato VMware Certified Professional per VMware SD-WAN e SASE, con l’obiettivo di aiutare i partner e i clienti a identificare i professionisti con le capacità e le competenze necessarie a implementare e gestire efficacemente le soluzioni VMware SD-WAN.