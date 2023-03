Colt con Zscaler a sostegno della strategia Flexible First

La piattaforma Zero Trust Exchange è l’ultimo passo nel percorso di trasformazione digitale di Colt con Zscaler.

Colt Technology Services e Zscaler hanno, infatti, annunciato il rafforzamento della loro partnership in occasione dei dieci anni e annunciato contestualmente Zero Trust Exchange, piattaforma cloud di sicurezza e ultimo passo nel percorso di trasformazione digitale di Colt a sostegno della strategia di lavoro ibrido Flexible First.

La piattaforma Cloud Security sarà distribuita a 5000 dipendenti di Colt in 31 paesi del mondo.

Colt con Zscaler

Nello specifico, Zero Trust Exchange di Zscaler è una piattaforma di sicurezza cloud-native che permette a qualsiasi utente di connettersi in modo sicuro, da tutti i dispositivi e applicazioni, indipendentemente dalla posizione.

Colt con Zscaler raggiungerà, dunque, gli obiettivi chiave aziendali che si è prefissa abbassando il rischio di cyber attacchi, migliorando la produttività e la user experience e riducendo i costi associati ad un’architettura di sicurezza on-premise.

Inoltre, Colt potrà proseguire la propria strategia di lavoro flessibile, Flexible First, fornendo un robusto gateway di rete sicura per l’accesso sicuro alle applicazioni, sia per chi lavora da remoto che in ufficio.

Non a caso, il miglioramento della sicurezza rimane un fattore chiave per la migrazione al cloud delle aziende e uno dei risultati più importanti. L’ultimo Annual Cloud Study di Colt ha rilevato che il miglioramento della sicurezza è stato il vantaggio più comunemente citato nei progetti di ottimizzazione della connettività cloud. Ma la sicurezza tradizionale può limitare il potenziale delle tecnologie di infrastruttura digitale. Uno studio di Zscaler condotto da Network World ha rilevato che l’80% delle aziende che implementano SASE teme che la sicurezza tradizionale limiti i vantaggi offerti da SASE. Al contrario, True Zero Trust verifica l’identità e il contesto, controlla i contenuti e l’accesso e applica i criteri prima di connettersi alle applicazioni interne o esterne.

Come sottolineato a chiosa di una nota congiunta di Colt con Zscaler, il passaggio di Colt alla piattaforma Zero Trust Exchange Cloud Security di Zscaler segna l’ultima fase del suo percorso di modernizzazione continua che automatizzerà, semplificherà e migliorerà l’offerta di un’esperienza globale per i dipendenti e i clienti leader del settore.