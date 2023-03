Doppio riconoscimento per SentinelOne da Gartner.

Il vendor ha ottenuto il massimo dei punteggi in tutti e tre gli Use Cases dei clienti nel report Critical Capabilities di Gartner del 2022 per le Endpoint Protection Platforms. Tra i 18 vendor inclusi nel report, SentinelOne è stato l’unico a ricevere il punteggio più elevato nei tre Use Cases delle Critical Capabilities, di tipo A, B e C:

Lo Use Case di tipo A indica le organizzazioni che “adottano le nuove tecnologie nella fase iniziale del processo di adozione“.

Lo Use Case di tipo B rappresenta il gruppo più numeroso di aziende che "intendono rimanere relativamente aggiornate sulla tecnologia senza allontanarsi troppo dai propri competitor".

Lo Use Case di tipo C si riferisce alle imprese che "solitamente considerano la tecnologia come una voce di spesa o una necessità operativa e la utilizzano come mezzo per ridurre i costi".

Come sottolineato da Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne: «Ricevere i punteggi più alti per gli Use Cases di tipo A, B e C è la dimostrazione del nostro costante impegno nel fornire a una molteplicità di clienti una piattaforma di sicurezza, una user experience e un valore best-in-class. Crediamo, inoltre, che ricevere questi punteggi in categorie che includono la facilità d’uso, la gestione e la funzionalità EDR sottolinei la grande qualità del rilevamento, della protezione e delle capacità di risposta che la nostra piattaforma Singularity offre alle organizzazioni di ogni dimensione, livello e settore. I risultati sottolineano ulteriormente la nostra vision di offrire una soluzione con il più completo sistema di protezione sul mercato».

Le Critical Capabilities per le Endpoint Protection Platforms rientrano nell’analisi condotta per il Magic Quadrant di Gartner del 2022 per le Endpoint Protection Platforms e utilizzano gli stessi dati raccolti durante il medesimo periodo di ricerca.

Doppio riconoscimento meritato

SentinelOne è anche leader nel Magic Quadrant del 2022 di Gartner per le Endpoint Protection Platforms.

La piattaforma Singularity di SentinelOne si differenzia per le capacità di autonomous response e permette alle aziende moderne di agire in tempo reale grazie a una maggiore visibilità della superficie critica di attacco e alle analisi della sicurezza cross-platform. Singularity è l’unica soluzione che integra funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta su endpoint, cloud e identità in un’unica piattaforma e sfrutta la tecnologia AI-powered per garantire una sicurezza informatica a velocità macchina in tutta l’azienda.