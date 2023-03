BPER Banca sceglie SAS per il suo percorso di innovazione tecnologica

SAS è ancora una volta al fianco di BPER Banca per accompagnare l’azienda nel suo percorso di trasformazione digitale e di modernizzazione.

Il Piano Industriale 2022-2025 di BPER Banca prevede un percorso di evoluzione tecnologica articolato con alcune linee guida specifiche, nell’ottica di operare scelte strategiche affiancando all’esperienza umana anche le informazioni, preziose, fornite dall’intelligenza artificiale. È in questo contesto di crescita continua che si rafforza la relazione tra SAS e la Banca con l’adozione di SAS Viya, la piattaforma progettata proprio per elaborare in modo complesso e sofisticato informazioni che provengono dalla clientela, dai competitor e dal contesto economico, per restituire risultati utili a determinare strategie, infrastrutture, ma anche servizi e prodotti più vicini possibile alle esigenze della clientela stessa.

La scelta di adottare SAS Viya risponde perfettamente alla necessità di modernizzazione digitale della Banca e democratizzazione degli “analytics”, raggiungibile attraverso l’impiego di una tecnologia “cloud-native”, aperta, di facile utilizzo a tutti i livelli aziendali e integrabile con facilità. SAS Viya è infatti progettata proprio per ampliare l’accesso ai dati all’interno di un’organizzazione, con strumenti di statistica e analisi facili da utilizzare, che consentono a tutte le unità della Banca di aumentare la produttività, di collaborare e condividere informazioni in modo fluido e veloce.

Mirella Cerutti, Regional Vice President SAS (nella foto), commenta “Siamo felici di essere al fianco di BPER Banca per accompagnarla nel processo di innovazione e modernizzazione. Una relazione consolidata nel tempo che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo, caratterizzato da tecnologie e soluzioni per affrontare il cambiamento, raggiungere gli obiettivi strategici e favorire la cultura analitica all’interno della banca.”

Massimiliano Baga, Group CIO di BPER, aggiunge: “Con questo accordo si potenzia ulteriormente una collaborazione duratura e di successo, mediante l’adozione di nuove soluzioni in grado di sviluppare ulteriormente le nostre capacità di utilizzare l’enorme patrimonio informativo di cui disponiamo, mettendolo a disposizione dell’intera organizzazione della banca. Siamo certi di operare nella direzione giusta, con l’obiettivo finale di rispondere in maniera sempre più rapida e completa ai cambiamenti degli scenari economici e sociali e di intercettare in modo ancora più completo le necessità dei nostri clienti”.

BPER Banca e SAS hanno definito un programma di formazione ad hoc per tutti i livelli aziendali, dall’IT al Business, che coinvolgerà sia utenti che già utilizzano le soluzioni SAS, sia nuovi utenti, al fine di assicurare all’azienda di sfruttare al massimo la tecnologia a disposizione e garantirne un efficace valore di business