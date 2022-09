SAS Viya è ora disponibile sul marketplace di Microsoft Azure

SAS, realtà operante nel settore degli analytics, annuncia la disponibilità di SAS Viya, la sua piattaforma di analisi e gestione dei dati, nel Microsoft Azure Marketplace.

Questo annuncio è importante per l’azienda per due motivi: il primo è che si tratta della conferma di una partnership di successo con Microsoft nata nel 2020 (SAS è stata riconosciuta Microsoft Partner of the Year), in secondo luogo questo permette a SAS di portare innovazione alle aziende clienti, rendendo gli analytics fruibili a tutti da qualsiasi luogo

All’interno di Azure Marketplace è possibile utilizzare SAS Viya tramite un modello tariffario cosiddetto “pay-as-you-go”, ovvero una forma di pagamento in base al consumo. Con la piattaforma di Intelligenza Artificiale e Analytics di SAS si ha accesso a strumenti per l’analisi dei dati, l’apprendimento automatico e l’implementazione di modelli. Inoltre, è possibile integrare la piattaforma a tutte le tecnologie open source e poter così collaborare con tutte la community open source.

SAS Viya è progettato per ampliare l’accesso alle analisi in un’organizzazione, con funzionalità di Machine Learning e Intelligenza Artificiale che consentono a tutti gli utenti di aumentare la produttività e collaborare senza problemi.

Con la disponibilità di SAS Viya sul Microsoft Azure Marketplace, gli utenti avranno accesso ad un pacchetto completo che include:

SAS Visual Data Mining & Machine Learning

SAS Model Manager

SAS Studio Analyst

SAS Information Gonvernance

SAS Econometrics

SAS Optimization

A chi è rivolto SAS Viya?

La piattaforma è rivolta a tutti coloro che cercano flessibilità e funzionalità di apprendimento automatico come ad esempio data scientists, business analysts e machine learning engineers.

Disponibilità

SAS Viya è già disponibile, con pochi click, sul Microsoft Azure Marketplace in dozzine di paesi nel mondo e tradotto in diverse lingue.

“Il nostro impegno per l’innovazione nel cloud e nell’intelligenza artificiale è fondamentale per il successo dei nostri clienti, sia che stiano creando report semplici o sviluppando soluzioni di intelligenza artificiale avanzate“, ha affermato Bryan Harris, Vicepresidente esecutivo e Chief Technology Officer di SAS. “Rendere SAS Viya disponibile a intere organizzazioni di analisi è il nostro obiettivo, indipendentemente dal livello di abilità, dal team o dal linguaggio di programmazione preferito. Vogliamo che Viya sia la base delle storie di innovazione dei nostri clienti“.