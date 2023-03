Iperfibra a 25 giga grazie a Unidata

L’iperfibra arriva in Italia grazie a Unidata che, già nel 2014, aveva portato la fibra ottica a 1 Gbps.

L’operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano – prima città in Italia – il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT, società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.

In questo modo, alla velocità dell’iperfibra, sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio di iperfibra, che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud con un’esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in cloud e ai data center, non solo per chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi dimensioni – ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile e sicura.

«Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e connettività mai raggiunti prima in Italia – afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di Unidata e Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT».

«Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi – commenta Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT – L’offerta a 25 Gbps risponde alle esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per il journey verso il cloud e la digital transformation».