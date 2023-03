Vertiv NetSure IPE facilita lo sviluppo delle reti 5G

Vertiv lancia il nuovo raddrizzatore da esterno Vertiv NetSure IPE, per facilitare lo sviluppo delle reti 5G e consentire agli operatori di aumentare la capacità nelle aree in cui la domanda di dati è particolarmente elevata. I dispositivi, facili da installare e disponibili con batteria di backup agli ioni di litio, aiutano a ridurre al minimo le dispersioni di energia durante l’alimentazione delle stazioni radio in prossimità di tralicci e tetti, comuni in questo tipo di applicazioni. NetSure IPE R48-2000C2 è già disponibile a livello internazionale.

Il raddrizzatore da esterno supporta le infrastrutture di telecomunicazione nelle reti mobili ed è ideale per l’uso in applicazioni edge, tra cui le piccole celle 5G, la tecnologia RAN, le reti di telecomunicazione distribuite e le aree con un’elevata richiesta di trasmissione dati, come palazzetti dello sport, stadi, sistemi di trasporto pubblico, aeroporti, centri commerciali e plessi scolastici.

L’elevato traffico di dati dovuto all’alta concentrazione di dispositivi mobili in queste aree, può causare alle reti dei colli di bottiglia in termini di capacità difficili da gestire. La tecnologia di nuova generazione dei raddrizzatori da esterno NetSure IPE R48-2000C2 alimenta in modo rapido e affidabile gli apparati radio necessari per aumentare la capacità ed espandere le reti 5G. In caso di guasto della rete, a fronte del carico e delle capacità di alimentazione del sistema, le moderne batterie agli ioni di litio, leggere e prive di manutenzione, mantengono efficientemente in funzione la rete per un’ora o più, funzionando a temperature più elevate e caricandosi più rapidamente rispetto alle batterie al piombo-acido.

“L’aumento del volume di traffico dati nelle stazioni mobili e in altre applicazioni ad alta richiesta come le reti edge , ha accelerato la necessità di una soluzione di alimentazione esterna affidabile, compatta ed efficiente. Vertiv NetSure IPE offre un eccellente sistema di alimentazione in corrente continua che risponde alle sfide di questi ambienti critici”, ha dichiarato Henrik Nilen, global director of DC power offering di Vertiv.

Vertiv NetSure IPE si caratterizza per la facilità di installazione, per le molteplici possibilità di posizionamento e per le dimensioni compatte, inoltre, non necessita di essere configurato prima della messa in opera. Può essere alimentato a corrente alternata o continua, offrendo agli utenti la versatilità di utilizzare il tipo di connessione più adatto all’ambiente e alla rete. Il raddrizzatore è conforme al protocollo IP65 per l’utilizzo in ambienti esterni critici e può essere dotato di una batteria di backup agli ioni di litio dedicata, per un’implementazione rapida e semplice nei luoghi pubblici.