Chilled Water Thermal Wall: novità da Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Liebert CWA (Chilled Water Thermal Wall), un sistema di thermal management di nuova generazione per i data center con pavimento non rialzato. Per decenni, i provider di sistemi hyperscale e servizi di co-location hanno utilizzato ambienti con pavimenti rialzati per il sistema di condizionamento delle proprie infrastrutture IT. Il progetto di un data center basato su un pavimento non rialzato consente di ottenere nuove aree libere in modo più efficiente ed economico, ma genera alcune sfide a livello di condizionamento. L’unità Liebert CWA è stata studiata per garantire la distribuzione uniforme dell’aria su una superficie più ampia di quella che caratterizza l’applicazione di un pavimento non rialzato, consentendo al contempo un maggiore spazio per l’installazione di rack e di unità di calcolo. Realizzata negli Stati Uniti, l’unità Liebert CWA Chilled Water Thermal Wall è disponibile nei modelli di 250kW, 350kW e 500kW ed è disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), oltre che nelle Americhe.

La tecnologia Liebert Chilled Water Thermal Wall prevede controlli integrati di ultima generazione per agevolare una migliore gestione del flusso d’aria e fornire una soluzione efficiente per le infrastrutture che devono rispondere alle sfide delle odierne applicazioni IT. Il sistema Liebert CWA può anche essere integrato nell’impianto di acqua refrigerata del data center per migliorare le condizioni operative dell’intera rete di condizionamento. Inoltre, Liebert CWA è installabile all’esterno dell’area IT per aumentare la disponibilità di spazio nel data center, favorire gli interventi di manutenzione e per potenziare la sicurezza dello stesso ambiente IT.

“Il rilascio di Liebert CWA conferma la nostra volontà di offrire ai clienti tecnologie innovative e di ultima generazione che consentano di ottimizzare la progettazione e il funzionamento dei propri data center”, ha dichiarato Roberto Felisi, senior global director, thermal core offering & EMEA business leader di Vertiv. “Poiché Liebert CWA può essere rapidamente integrato con i sistemi di condizionamento esistenti, i clienti possono sfruttare tutti i benefici di un layout con pavimento non rialzato, quali minori costi di installazione e manutenzione e una maggiore disponibilità di spazio libero”.

Le unità di trattamento aria sono state utilizzate in passato per il raffreddamento dei data center con pavimento rialzato, ma il mercato offre oggi l’opportunità di promuovere soluzioni di thermal management più innovative per i data center con pavimento non rialzato. Vertiv Liebert CWA offre ai clienti una parete termica standardizzata realizzata appositamente per le applicazioni nei data center, riducendo al minimo i costi di montaggio delle strutture personalizzate in loco. Il layout del sistema è stato progettato per ottimizzare la densità di raffreddamento e rispondere ai requisiti di continuità di condizionamento definiti dalle autorità di controllo più accreditate e consolidate per la progettazione e il monitoraggio dei data center.

Vertiv ha sviluppato la soluzione Liebert CWA in stretta collaborazione con gli operatori specializzati di data center. Poiché i data center sono caratterizzati da una moltitudine di layout e configurazioni di dispositivi, Vertiv ha definito una roadmap strategica per potenziare le soluzioni di thermal management standard per le installazioni a pavimento non rialzato. Vertiv fornisce inoltre consulenze e servizi di progettazione per realizzare la soluzione giusta per i requisiti specifici di spazi liberi dei data center, come richiesto dai clienti.