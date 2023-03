Utah: nuova release della Now Platform di ServiceNow

Utah è il nome della nuova release della Now Platform di ServiceNow, ideata per aiutare le organizzazioni a rendere il business a prova di futuro e ottenere risultati rapidi in un contesto economico sempre incerto. L’ultima versione della piattaforma end-to-end intelligente per la trasformazione digitale include il process mining basato sull’intelligenza artificiale con capacità di robotic process automation (RPA), abilità di ricerca aggiunte, un miglioramento di Workforce Optimization e di Health and Safety Incident Management. Tutte le novità sono state progettate per aumentare l’automazione, semplificare le esperienze e offrire una maggiore agilità organizzativa.

“Le organizzazioni non devono più scegliere tra velocità e innovazione, o tra grandi esperienze e crescita del business”. ha affermato CJ Desai, President and Chief Operating Officer at ServiceNow. “La piattaforma intelligente ServiceNow offre un rapido time-to-value, una continua innovazione e aggiornamenti semplificati e apparentemente invisibili, in modo che le aziende possano fare di più con meno e trasformare i propri modelli di business. L’ultima versione della Now Platform è appositamente progettata per il momento in cui ci troviamo e consente alle organizzazioni di massimizzare l’efficienza, accelerare il ROI sulla spesa digitale e creare esperienze semplificate e connesse lungo l’intera value chain”.

Le funzionalità della nuova release Utah includono:

· AI Search, basata su ServiceNow Next Experience, utilizza l’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio naturale per aiutare chi fornisce servizi a trovare le informazioni necessarie per svolgere il lavoro in maniera più efficace e risolvere i problemi più rapidamente. AI Search include anche funzionalità avanzate come suggerimenti di completamento automatico, corrispondenza esatta e gestione degli errori di battitura, consentendo agli utenti di raggiungere direttamente un record specifico, per identificare rapidamente come risolvere un problema

· Process Optimization è stata ampliata per supportare i workflow oltre l’IT Service Management (ITSM) e altre funzionalità all’interno della Now Platform, come Field Service Management (FSM) per esempio. Grazie a una migliore visibilità, basata sull’intelligenza artificiale, sulle inefficienze nascoste, le organizzazioni possono applicare modifiche con ServiceNow RPA solution, per massimizzare l’efficienza dei processi e delle prestazioni, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione del cliente





Workforce Optimization le funzionalità sono state migliorate e ampliate per supportare i workflow oltre l’ITSM e il Customer Service Management, in aree come la fornitura di servizi HR e altro ancora. Ad esempio, Workforce Optimization offre ora una piattaforma centralizzata per comprendere e ottimizzare la forza lavoro. È così possibile massimizzare la qualità del lavoro svolto da dipendenti, team e reparti, in modo che le aziende possano operare al massimo livello senza aumentare significativamente i costi





Document Intelligence consente di accelerare e automatizzare l’estrazione di testo abilitato dall’IA nei documenti, risparmiando tempo ed eliminando gli errori umani. La release Utah include un’esperienza utente più snella in modo che i responsabili dei processi possano creare, personalizzare e monitorare facilmente l’elaborazione dei documenti. Document Intelligence è anche in grado di estrarre automaticamente enormi quantità di dati da lunghe tabelle in documenti come fatture e ordini di acquisto, per accelerare attività come buste paga, attività amministrative e processi di procurement





· ServiceNow Impact la prima soluzione del settore progettata per aiutare i clienti ad accelerare il ritorno dei propri investimenti nella trasformazione digitale. Nella release Utah sono disponibili miglioramenti agli strumenti di performance e Impact Accelerator, per aiutare a gestire meglio i sistemi e ridurre il tempo necessario a mantenere in funzione le dashboard critiche, garantendo una migliore visibilità nei programmi di trasformazione digitale

Minimizzare i rischi operativi e di security attraverso soluzioni che migliorano l’agilità

Per aiutare le organizzazioni ad affrontare un ambiente di minacce sempre più complesso e in un contesto di lavoro ibrido, la release Utah consente di innovare più velocemente, operare con maggiore agilità e gestire il crescente rischio operativo e informatico. Le nuove funzionalità includono:

Health and Safety Incident Management aiuta i responsabili a promuovere una cultura del benessere e della produttività con strumenti che semplificano la segnalazione e la risoluzione degli incidenti di sicurezza e assegnano azioni correttive e preventive, collegando i silos e riducendo i costi

Health and Safety Incident Management aiuta i responsabili a promuovere una cultura del benessere e della produttività con strumenti che semplificano la segnalazione e la risoluzione degli incidenti di sicurezza e assegnano azioni correttive e preventive, collegando i silos e riducendo i costi

Security Incident Response Workspace parte di ServiceNow Next Experience , consente agli analisti di security di analizzare gli incidenti all'interno di un'area di lavoro critica, in modo che possano essere più efficienti nei momenti delicati e riescano ad analizzare il crescente volume di dati associati agli incidenti. È possibile fare valutazioni e analizzare report all'interno di un unico workspace e sfruttare Process Automation Designer per gestire workflow multipli, attraverso playbook no-code

Operational Resilience Workspace , sempre parte di ServiceNow Next Experience , abilita una visibilità a livello aziendale delle informazioni sui rischi critici, come problemi, vulnerabilità, interruzioni e controlli non riusciti, abilitando una maggiore capacità di prendere decisioni rapide, per migliori prestazioni organizzative. La nuova esperienza di prodotto aumenta la produttività e semplifica l'utilizzo, mentre una visione a 360 gradi delle dipendenze e delle metriche di resilienza fornisce una comprensione contestuale degli impatti in tutta l'organizzazione

Log Export Service semplifica il monitoraggio della sicurezza e delle prestazioni nelle implementazioni della Now Platform. Basandosi su ServiceNow Vault , che protegge le applicazioni business-critical, questa soluzione integra perfettamente i log di sistema e delle applicazioni ServiceNow negli strumenti di analisi della sicurezza aziendale

Semplificare le esperienze per lavorare in modo più intelligente

Per avere successo nell’ambiente altamente competitivo di oggi, le organizzazioni devono trovare nuovi modi per sfruttare a pieno il potenziale della propria forza lavoro e massimizzare il coinvolgimento e la produttività. La versione Utah della Now Platform abilità esperienze di amministratore e agent semplificate e integrate in Next Experience, in modo che i dipendenti possano lavorare in modo più intelligente offrendo al tempo stesso esperienze eccellenti ai clienti. La nuova release della Now Platform include anche la possibilità di creare workspace connessi, con insight che permettono di pianificare gli spazi. I miglioramenti includono: