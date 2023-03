eXperience Level Agreement per i clienti Easyvista

EasyVista ha annunciato il lancio del modulo XLA (Experience Level Agreement), che estenderà le capacità dei modulo XLA per misurare le prestazioni in termini di risultato e di valore, andando oltre agli SLA che di solito si concentrano sulle operation e sugli output.

Questa nuova funzionalità, inclusa nella versione 2023.1, supporterà i professionisti IT fornendo sondaggi NPS per misurare la soddisfazione di tutti i servizi IT, dalle applicazioni alle strumentazioni disponibili dal portale Self-Service per tutti i dipendenti, sempre e ovunque.

La funzione eXperience Level Agreement (XLA) include:

Indagine sulla soddisfazione di tipo NPS. Con la versione 2023.1, gli utenti possono valutare e condividere il loro livello di soddisfazione per qualsiasi servizio IT (dall’applicazione ai dispositivi, comprese le notizie IT, gli articoli della knowledge base, il contatto per l’assistenza e così via…) cliccando semplicemente sul bottone presente all’interno del Self-Service Portal.

Queste valutazioni vengono riassunte dai servizi IT e utilizzate per identificare eventuali lacune tra la misurazione dell’output (SLA) e la qualità percepita dei servizi e del supporto IT. Un dashboard di Power BI. La versione 2023.1 include il dashboard di Power BI per semplificare l’analisi dei dati e dei trend da parte dei responsabili I&O. I filtri aiutano a ottenere le informazioni corrette per prendere decisioni e adattare le prestazioni dei servizi IT rispetto al valore percepito dai dipendenti.

Eugenio Pugliese, sales director di EasyVista Italia, sottolinea: “Siamo entusiasti di lanciare questa nuova funzionalità XLA per supportare i professionisti IT, fornendo sondaggi NPS sulla soddisfazione per tutti i servizi IT, dalle applicazioni ai dispositivi, disponibili per tutti i dipendenti in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Ciò consente agli utenti di adottare un approccio più olistico all’erogazione del servizio, concentrandosi non solo sulle specifiche aspettative del servizio, come i tempi di risposta, ma anche sull’esperienza complessiva del cliente. Vogliamo assicurarci che il cliente si senta ascoltato e apprezzato durante il suo intero ‘digital journey’.”