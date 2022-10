EasyVista acquisisce Itexis

EasyVista, software provider globale di soluzioni di ITSM e ITOM, annuncia l’acquisizione di ITEXIS, il software che monitora la customer experience. La nuova acquisizione posiziona EasyVista come primario fornitore di un’unica piattaforma integrata di ITSM, ITOM e Digital Experience Monitoring (DEM), dando così ai propri clienti una piattaforma completa per la gestione della service experience.

“L’ambizione di EasyVista, attraverso l’acquisizione di ITEXIS, è di rafforzare il proprio approccio alla service experience end-to-end, perché l’IT è nel nostro DNA”, afferma Patrice Barbedette, CEO di EasyVista.

“Questa acquisizione, così come quelle effettuate negli ultimi mesi, amplia le capacità della nostra offerta, con una visione olistica della customer experience grazie ad applicazioni e servizi IT. Questo facilita e rende più efficace l’adozione di tecnologie proattive e predittive. Vogliamo fornire ai nostri clienti la service experience integrata del futuro: processi snelli, fluidi e coordinati in grado di creare valore per le loro attività”, ha aggiunto Eugenio Pugliese, Sales Director di EasyVista Italia.

Fondata nel 2001, ITEXIS ha come mission quella di aiutare i clienti finali e gli MSP a utilizzare un approccio olistico alla qualità del servizio delle applicazioni tramite DEM. Gli algoritmi creati da ITEXIS consentono una supervisione dell’applicazione 24×7 e il monitoraggio in tempo reale. Questo permette di migliorare l’identificazione delle cause principali e l’analisi dei problemi legati alla customer experience, per una risoluzione più rapida in ambienti IT complessi.

ITEXIS diventa quindi parte integrante della piattaforma EasyVista, per fornire una gestione semplificata della service experience a tutti i livelli dell’organizzazione IT, da ITOM e ITSM a DEX. Il collegamento delle metriche DEM con le funzionalità di monitoraggio accelera l’identificazione e la risoluzione dei problemi connessi alle prestazioni delle applicazioni, consentendo essenzialmente agli agenti di gestire in modo proattivo tutti gli aspetti del supporto IT attraverso un approccio top-down, oltre a osservare contestualmente l’impatto del comportamento degli utenti sulle prestazioni del sistema. Inoltre, ciò consente alle organizzazioni di applicare i propri SLA agli utenti finali.

“L’approccio e l’affidabilità di EasyVista volte al potenziamento dell’IT ci hanno conquistato”, afferma Serge Levi, CEO di ITEXIS. “ITEXIS offre una visione su come i dipendenti vivono la tecnologia, un elemento fondamentale della piattaforma EasyVista. Ciò permette di offrire una IT service experience end-to-end che riduce al minimo lo stress del team I&O, migliorando al contempo la customer experience.”

L’acquisizione è una parte importante del piano strategico di EasyVista per il 2025, anche per ampliare di ulteriori 200 la propria base clienti in 5 continenti. Questa acquisizione è inoltre basilare per rispondere alla visione di EasyVista: “You make IT happen, we make IT easy”.