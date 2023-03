Con GROW with SAP solo vantaggi per le medie imprese

Si chiama GROW with SAP la nuova offerta SAP SE per aiutare le medie imprese ad adottare un ERP Cloud per una maggior velocità e prevedibilità, e una continua innovazione. I clienti di GROW with SAP accedono alle stesse best practice che rafforzano la posizione delle aziende leader a livello globale, beneficiando al contempo di aggiornamenti rapidi e fluidi.

“L’offerta ERP di SAP offre da tempo la trasparenza end-to-end in tutto il business alle imprese leader di mercato. Con GROW with SAP offriamo questa opportunità alle medie aziende con un’offerta su misura che le aiuta a crescere”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e Membro dell’Executive Board di SAP SE. “GROW with SAP offre l’agilità e l’innovazione di cui hanno bisogno le medie aziende non solo oggi, ma per garantirsi il successo negli anni a venire”.

Da 50 anni SAP lavora a stretto contatto con i clienti di ogni settore e utilizza le sue competenze per confrontare e definire i processi migliori specifici per ogni industria. Con GROW with SAP, SAP offre best practice di settore preconfigurate che le imprese di medie dimensioni possono adottare immediatamente. Grazie alle funzionalità integrate di Artificial Intelligence e automazione, i clienti ottengono risultati in tempi rapidi. L’offerta GROW with SAP combina SAP S/4HANA Cloud, public edition, con servizi che consentono un’adozione veloce, l’accesso a una comunità globale di esperti e risorse gratuite per la formazione che aiutano i clienti ad andare live in solo quattro settimane.

GROW with SAP include anche SAP Business Technology Platform, in questo modo i clienti possono definire i propri processi in modo nativo nel cloud utilizzando SAP Build. Con le soluzioni SAP Build, gli utenti business possono sviluppare applicazioni di tipo enterprise, automatizzare i processi e disegnare siti aziendali senza scrivere codice, un aspetto importante per chi lavora vicino al business e può creare le soluzioni di cui ha bisogno.

“Quando sviluppiamo un nuovo prodotto e lo abbiamo su SAP S/4HANA Cloud, public edition, con un solo clic tutti vedono esattamente gli stessi prezzi, i nomi localizzati, i dati del prodotto, le vendite di oggi e quelle attese per la prossima settimana. SAP S/4HANA Cloud, public edition, ci aiuta ad avere una fotografia completa delle scorte, della capacità e dei tempi di consegna e assicura un business più efficiente a RIHO, oltre che una miglior experience ai nostri clienti in tutto il mondo”, ha commentato Guy Claesen, CEO d RIHO.

Uno studio IDC mostra che molte medie imprese stanno vivendo una rapida crescita. In questi casi il software deve essere in grado di crescere con il business, che è la stessa sfida legata alla complessità globale che le grandi organizzazioni si trovano ad affrontare.

“Con GROW with SAP, SAP ha riconosciuto la necessità di soddisfare meglio i requisiti di business e tecnologici delle medie aziende che sono alla ricerca di una soluzione ERP Cloud”, ha dichiarato North Rizza, enterprise software group vice president di IDC. “Questa offerta rivitalizza il mercato con un’opportunità nuova che sblocca il comprovato punto di forza di SAP di capire e di essere leader nel lungo termine nel mercato dell’ERP nel cloud”.

Anche l’ecosistema globale dei partner di SAP lavorerà a stretto contatto con i clienti per GROW with SAP. I clienti possono avere fiducia nei partner qualificati e formati su quest’offerta per soddisfare le loro esigenze.