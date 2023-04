Relatech e Oracle Netsuite: ERP vincente nel digitale

Relatech S.p.A. ha annunciato il rafforzamento della partnership con Oracle Netsuite per l’implementazione di business application ERP Oracle Netsuite in Cloud in grado di supportare aziende e organizzazioni nel percorso di digitalizzazione dei processi.

Relatech è in grado di ampliare le tradizionali funzionalità gestionali delle soluzioni ERP grazie all’integrazione con tecnologie come IoT e intelligenza artificiale. In particolare, attraverso l’offerta integrata ReBES, Relatech accompagna le imprese nella digitalizzazione tramite servizi di business assesment, re-engineering dei processi e sviluppo di soluzioni tailor made. La collaborazione con Oracle Netsuite, soluzione gestionale in cloud, integrata, flessibile e scalabile, permette di estrarre tutto il valore dalla progettazione di sistemi digitali integrati.

Il servizio ReBES è parte dell’offerta commerciale Relatech che si basa su RePlatform, piattaforma digitale aggregatrice di tecnologie, metodologie e know-how derivante dall’esperienza di tutte le società del gruppo e dall’ecosistema di partner tecnologici di primario standing, tra cui Oracle NetSuite.

Silvio Cosoleto, COO di Relatech, dichiara: “Relatech è lieta di rinnovare la partnership con un vendor rilevante come Oracle NetSuite con il quale siamo in grado di offrire sul mercato una soluzione per il controllo e l’efficienza dei processi aziendali con un unico sistema gestionale in Cloud. Relatech grazie alle proprie competenze ed esperienze è in grado di supportare le aziende nel percorso di digitalizzazione di tutti i processi aziendali e insieme a Netsuite offrire la soluzione ideale per l’innovazione del loro business. Siamo certi che questa partnership continuerà a rappresentare un binomio vincente per poter essere competitivi sul mercato e per affrontare le sfide del prossimo futuro.”

Numerose sono le case history di successo di clienti del portfolio Relatech che hanno deciso di adottare soluzioni in cloud con le business application di Oracle NetSuite per efficientare i propri sistemi e processi aziendali; tra queste Nio Cocktails, BluClad, Logisan, Movinlog, Basco che seppur di settori di mercato differenti hanno colto i vantaggi di una soluzione in Cloud efficiente e concreta.

Angelo Souther, Senior Manager Italy di Oracle Netsuite, dichiara: “Le partnership sono sinonimo di apertura all’innovazione, e noi di Oracle NetSuite, che abbracciamo questa mentalità, siamo felici di poter lavorare con Relatech. La metodologia “stair-way” di Oracle NetSuite, insieme al know-how di Relatech, aiuta le aziende dello scenario italiano a crescere in modo rapido e sicuro nel mercato competitivo di oggi”.