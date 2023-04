IBM Maximo per la manutenzione dell’Aeroporto di Palermo

IBM Maximo, soluzione avanzata di Enterprise Asset Management di IBM, è stata scelta da GES.A.P. a cui, dal 2007, ha scelto di affidarsi l’Aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo.

GES.A.P., che progetta, realizza e gestisce aree, infrastrutture ed impianti – occupandosi della relativa manutenzione – e fornisce servizi centralizzati, come il coordinamento di scalo, i sistemi informativi e di informazione al pubblico, la vigilanza e la sicurezza aeroportuale, oltre a servizi di natura commerciale, ha scelto IBM Maximo come la soluzione più idonea a rispondere alle sue esigenze.

IBM Maximo ottimizza gestione e controllo impianti

Spinta dalla necessità di innovare i processi manutentivi, ridurre il rischio di incidenti e guasti e disporre facilmente di dati utili e affidabili su cui poter basare le decisioni aziendali, GES.A.P. ha optato per la soluzione avanzata di Enterprise Asset Management implementata da Elmi.

Costantemente manutenuta ed aggiornata a partire dal 2011, IBM Maximo ha permesso di definire un’anagrafica degli asset ricca di informazioni dettagliate, che efficientano le attività manutentive e rendono più semplice la gestione del ciclo di vita degli asset stessi. Inoltre, grazie a processi manutentivi accurati e ben organizzati, è stato possibile incrementare l’affidabilità e la disponibilità degli asset censiti.

GES.A.P. ed Elmi hanno inoltre esteso l’utilizzo di IBM Maximo alle aree Training, Safety e Procurement, per la gestione delle attività di formazione specialistica del personale, la governance delle procedure di sicurezza e protezione dagli eventi avversi e la gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi.

Infrastruttura tecnologica in costante evoluzione

Gli aeroporti sono infrastrutture particolarmente dinamiche e per questo complesse da gestire e programmare. È dunque importante che siano protagoniste del processo di digitalizzazione e modernizzazione del paese in modo da poter affrontare le sfide presenti e future in maniera efficace ed efficiente a servizio della collettività. In questo senso si colloca la collaborazione tra GES.AP ed Elmi, con l’obiettivo di un continuo aggiornamento e sviluppo dei servizi ai passeggeri che visitano la Sicilia e gli abitanti dell’isola.

Per la modernizzazione dell’Aeroporto di Palermo, GES.A.P. ed Elmi si sono poste degli obiettivi operativi in diverse aree: gestire efficientemente la complessità degli impianti, storicizzare le informazioni sugli interventi effettuati e sulle migliori pratiche, tracciare in tempo reale i guasti ai macchinari e gli interventi di manutenzione, per ridurli almeno del 10%, oltreché diminuire il tempo necessario a produrre report e analisi sui dati aziendali. Inoltre, la società di gestione voleva migliorare le attività di controllo e ispezione delle piste e dell’infrastruttura IT e informatizzare il coordinamento degli interventi di manutenzione programmata.

Con l’ausilio della tecnologia IBM Maximo, si è potuto prendere in analisi gli aspetti chiave dell’attività aeroportuale, come la gestione di asset e infrastrutture, la manutenzione programmata, il magazzino e la gestione dei guasti e dei rischi relativi alle attività aeroportuali. Per ogni tipologia di asset (impianti, automezzi, illuminazione, pista e ascensori), è stata analizzata la convenienza delle attività manutentive in termini economici, energetici e di impegno dei manutentori, confrontandoli con i costi che si sarebbero sostenuti assegnando le manutenzioni a fornitori esterni.

Con IBM Maximo efficientamento e risparmio per un miglior servizio

Con l’approccio analitico e i dati forniti da IBM Maximo è stato possibile raggiungere visibili risultati in termini di risparmio sui costi della manutenzione degli asset fisici e del personale dell’aeroporto per gestire i guasti e prevenire i rischi legati alle attività aeroportuali.

Gli asset fisici

Tramite le analisi costi/benefici offerte dalla soluzione IBM è stato possibile risparmiare sui costi di diversi asset dell’aeroporto. Per esempio, nel caso degli ascensori, si è appurato che sarebbe stato più conveniente affidarsi a fornitori esterni ottenendo un risparmio del costo di gestione pari al 12% oltre che un aumento del 18% della loro disponibilità. Inoltre, modellando il software sui processi e sulla struttura aziendale di GES.A.P, è stato possibile ottenere diversi miglioramenti sulle attività manutentive più complesse dell’aeroporto, che vengono adesso assegnate e gestite più velocemente ed efficientemente in funzione di molti criteri.

La formazione del personale

Per quanto riguarda la formazione del personale, l’integrazione di IBM Maximo ha permesso una gestione ottimale delle attività di formazione specialistica del personale, permettendo di definire i percorsi formativi tecnici in funzione delle diverse professionalità, monitorare l’effettiva fruizione dei corsi e completare i fascicoli personali con le attestazioni delle attività svolte.

La gestione dei guasti e la prevenzione dei rischi

La collaborazione con IBM si è rivelata utile anche nella gestione del Contact Center preposto a ricevere e smistare segnalazioni di guasti sugli asset: infatti si sono ridotti nettamente i tempi di identificazione e risoluzione, con un tempo medio di gestione diminuito del 19%.

Un contributo fondamentale inoltre è stato rilevato nella gestione dei processi di “Safety Management System”, dove Maximo ha garantito un maggiore controllo sui processi legati alla sicurezza aeroportuale, permettendo al management di individuare le aree più critiche ed intervenire con maggior efficacia. Ad esempio, si è riusciti a evidenziare che il maggior rischio in cui poteva incorrere l’Aeroporto era quello di collisione con fauna volatile. Di conseguenza, sono state dispiegate maggiori risorse nelle attività legate alla mitigazione del rischio, riducendo gli incidenti di questa tipologia dal 10% al 5%.

Attività aeroportuali digitalizzate per prevenire i rischi de futuro

La collaborazione tra IBM, Elmi e GES.AP per l’ottimizzazione dei servizi dell’aeroporto di Palermo è in continua evoluzione per rispondere alle esigenze dei cittadini ed offrire alla città di Palermo un’infrastruttura all’avanguardia e in grado di rispondere alle esigenze di un traffico di natura internazionale. Le tecnologie IBM e i dati raccolti da GES.AP, come frutto dei progetti nati dalla collaborazione pluriennale con Elmi, forniscono alla società strumenti utili non solo alla pianificazione e gestione dell’operatività presente ma anche alla prevenzione dei rischi futuri perché l’infrastruttura si mantenga resiliente e competitiva.