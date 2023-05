Protezione ransomware: Commvault è leader assoluto

KuppingerCole Analysts AG ha posizionato Commvault come Leader assoluto nel suo report Leadership Compass on Cloud Backup for Ransomware Protection.

Commvault è stata anche indicata come Product Leader, Innovation Leader e Market Leader.

“L’ambiente IT ibrido di oggi crea ulteriori sfide per il backup e il disaster recovery a causa della sua complessità ed eterogeneità. Questo rende fondamentale per i clienti la scelta di soluzioni in linea con i loro requisiti aziendali per la continuità del servizio, come resilienza, immutabilità e scalabilità,” ha dichiarato Mike Small, Senior Analyst di KuppingerCole.

Protezione ransomware in ambienti IT ibridi

“Commvault offre la più estesa protezione degli ambienti dati, con funzionalità che coprono numerosi casi d’uso, una gamma di opzioni di fornitura della soluzione e solide opzioni di sicurezza come Zero Trust multilivello. Metallic Data Protection as a Service (DPaaS) dovrebbe essere presa in considerazione dalle aziende che desiderano implementare DPaaS come parte di una soluzione completa con protezione ransomware per il proprio ambiente IT ibrido.”

Il report Leadership Compass di KuppingerCole offre una panoramica del mercato del cloud backup per la protezione ransomware. Lo stesso analizza i fornitori in base a innovazione, posizionamento di mercato, solidità finanziaria ed ecosistema, nonché a una serie di capacità dei rispettivi prodotti e servizi. Tra questi: sicurezza, funzionalità, distribuzione, interoperabilità e usabilità.

Sicurezza e conformità grazie a Metallic DPaaS

La DPaaS di livello enterprise di Commvault eccelle in tutte queste categorie e viene premiata nel report per la fornitura di una vasta gamma di soluzioni di protezione dei dati cloud-native .

Queste ultime coprono un ampio spettro di workload, tra cui database, endpoint, file e object, VM e Kubernetes, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Active Directory e Salesforce.

Il rapporto evidenzia, inoltre, la maggiore protezione in termini di sicurezza e conformità offerta da Metallic DPaaS attraverso gli strumenti e gli insight di sicurezza Security IQ, la tecnologia di cyber deception ThreatWise e la protezione Government Cloud.

“Siamo entusiasti di vedere riconosciuta la nostra eccellenza nel cloud backup e nella protezione ransomware. È motivo di ulteriore orgoglio il fatto di essere tra i pochi fornitori in evidenza sia per la leadership complessiva che per le singole componenti di prodotto, innovazione e mercato nel report di KuppingerCole, cosa che ci distingue decisamente dalla concorrenza,” ha dichiarato David Ngo, CTO Metallic, di Commvault.

Protezione ransomware nel percorso cloud dei clienti

“In Commvault siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti semplicità e fiducia senza pari, indipendentemente dal loro percorso cloud. Offriamo la possibilità di eseguire il backup dei dati in qualsiasi ambiente, dall’on-premise al cloud pubblico e privato, e in ogni altro ambiente. Le nostre funzioni di sicurezza avanzate superano i più severi standard di conformità, garantendo che i dati dei nostri clienti siano sempre al sicuro. Grazie all’ampia copertura di applicazioni SaaS e dati strutturati e non, siamo all’avanguardia nella protezione delle informazioni nel cloud, che offriamo nel modo migliore possibile.”