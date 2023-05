Al SAP Sapphire il futuro è meno incerto

Alla conferenza SAP Sapphire 2023 di Orlando, SAP ha svelato importanti innovazioni e collaborazioni che aiutano i clienti ad affrontare con sicurezza un futuro incerto. Gli annunci rivoluzionari includono AI responsabile e integrata nelle soluzioni aziendali, contabilità basata su ledger per il monitoraggio delle emissioni di carbonio e reti specifiche per mercato verticale per rafforzare la resilienza della supply chain. Con questi sviluppi migliorativi, SAP aiuta i clienti a trasformare i loro modelli di business nel cloud, mettendo la sostenibilità al centro delle loro attività e massimizzando l’agilità per avere successo in un mondo in continuo cambiamento.

“In un mondo caratterizzato da tensioni geopolitiche, carenze di prodotti e competenze e nuove normative, i clienti continuano a rivolgersi a SAP per le soluzioni di cui hanno bisogno per risolvere le sfide più pressanti”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP SE. “Le innovazioni che abbiamo annunciato al SAP Sapphire si basano sul nostro patrimonio di tecnologia sviluppata in modo responsabile e di decenni di conoscenza ed esperienza di settore e di processi per garantire il successo dei nostri clienti oggi e in futuro”.

AI costruita per il business

All’alba di una nuova era dell’AI, SAP sta rafforzando il suo impegno per integrare potenti funzionalità di AI in tutto il suo portafoglio e aiutare i clienti a risolvere i problemi aziendali più critici.

I clienti possono utilizzare SAP Business AI con fiducia perché è costruita in modo responsabile. Al SAP Sapphire è stata annunciata una serie di miglioramenti per SAP Business AI, tra cui innovazioni che personalizzano il coinvolgimento dei clienti, rendono il procurement più produttivo ed estendono le capacità delle organizzazioni di trovare e sviluppare talenti importanti in tutta l’organizzazione.

SAP si avvale anche della forza del suo ricco ecosistema a vantaggio dei clienti. Alla due giorni al SAP Sapphire l’azienda ha annunciato il prossimo passo nella sua partnership di lunga data con Microsoft. Le due aziende collaboreranno all’integrazione delle soluzioni SAP SuccessFactors con Microsoft 365 Copilot e Copilot in Viva Learning, nonché al servizio Azure OpenAI di Microsoft per accedere a potenti modelli linguistici che analizzano e generano il linguaggio naturale. Le integrazioni consentiranno nuove esperienze progettate per migliorare il modo in cui le organizzazioni attraggono, conservano e formano le loro persone.

Verso un Green Ledger

50 anni fa SAP ha rivoluzionato la contabilità finanziaria con il software di Enterprise Resource Planning (ERP). Oggi, SAP reinventa la “R” in ERP estendendo la definizione di risorse per includere il carbonio.

Tra la rapida evoluzione dei requisiti normativi e l’aumento della pressione degli stakeholder per operare in modo sostenibile, le aziende hanno bisogno di un sistema di contabilità delle emissioni altrettanto verificabile, trasparente e affidabile quanto la contabilità dei loro dati finanziari. Con il nuovo green ledger di SAP, che aiuta le aziende a muoversi dalle stime delle emissioni di carbonio ai dati effettivi, le imprese possono gestire la loro green line con la stessa visibilità, precisione e fiducia che hanno sulla topo line e bottom line.

Al SAP Sapphire SAP ha, poi, annunciato un aggiornamento per SAP Sustainability Footprint Management, un’unica soluzione che calcola e gestisce l’intera gamma di emissioni di un’organizzazione, della sua catena del valore e dei prodotti. SAP annuncia inoltre l’applicazione SAP Sustainability Data Exchange, una nuova soluzione che consente alle aziende di scambiare in modo sicuro dati standardizzati sulla sostenibilità con partner e fornitori in modo da poter decarbonizzare più rapidamente le supply chain.

L’offerta green ledger di SAP diventerà parte di RISE with SAP e GROW with SAP.

Al SAP Sapphire innovazioni per consolidare la resilienza dei clienti

SAP ha anche annunciato una serie di innovazioni in tutto il resto della sua offerta. Ad esempio, sulla base del successo di SAP Business Network, una piattaforma di collaborazione B2B completa in cui vengono effettuati circa 4,5 trilioni di dollari di scambi all’anno, SAP ha annunciato SAP Business Network for Industry. Questa offerta combina i vantaggi delle supply chain connesse in rete con l’esperienza di settore unica di SAP per garantire che i clienti di beni di consumo, high tech, produzione industriale e life sciences possano massimizzare rapidamente la resilienza delle loro supply chain.

Le innovazioni lanciate attraverso SAP Business Technology Platform accelerano notevolmente l’ottimizzazione dei processi aziendali e consentono l’automazione delle imprese su vasta scala. I nuovi sviluppo di SAP Signavio permettono ai clienti di ottenere informazioni critiche sui processi in poche ore, non in giorni. I nuovi aggiornamenti di SAP Integration Suite riuniscono processi olistici in tutti i sistemi SAP e non SAP sia on premise che nel cloud. Infine, le nuove funzionalità di integrazione degli eventi incluse nell’offerta low-code di SAP, SAP Build, offrono agli esperti la possibilità di attivare automazioni in tutti i processi aziendali.

Al SAP Sapphire confermato l’impegno per l’apertura dei dati e le competenze

Mentre i clienti si trovano ad affrontare infrastrutture di dati sempre più frammentate, SAP ha recentemente rafforzato il suo impegno per l’apertura dei dati che aumenta la capacità dei clienti di scoprire insight di business approfonditi e fruibili grazie all’ampia espansione della sua collaborazione con Google Cloud. L’offerta completa di dati aperti consente ai clienti di creare un data cloud end-to-end che riunisce i dati generati in tutta l’organizzazione utilizzando la soluzione SAP Datasphere insieme al data cloud di Google.

SAP ha anche raddoppiato il suo impegno a migliorare le competenze di due milioni di persone in tutto il mondo entro il 2025, poiché la necessità di sviluppatori professionali molto competenti continua ad aumentare insieme al ritmo crescente dell’innovazione tecnologica. L’azienda ha annunciato nuovi programmi per soddisfare la crescente domanda di esperti SAP in tutto il suo ecosistema per continuare a promuovere la continua trasformazione del business dei suoi clienti nel cloud.