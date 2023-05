Acronis EDR strategico per la data protection

Acronis ha annunciato la disponibilità di Acronis EDR, disponibile nel pacchetto Acronis Advanced Security + EDR Advanced, per Acronis Cyber Protect Cloud.

Dotato di nuove funzionalità come l’analisi degli attacchi basata su IA, Acronis EDR riduce la complessità e semplifica i flussi di lavoro, con operazioni ottimizzate che facilitano agli MSP e alle aziende loro clienti l’implementazione di sicurezza e protezione dati complete.

Il numero di clienti che si rivolge agli MSP per le esigenze di backup e sicurezza è in aumento, come la richiesta di più semplicità ed efficienza: Acronis EDR soddisfa questi requisiti facilitando l’adozione di capacità di sicurezza avanzata, così che le organizzazioni di ogni dimensione possano proteggersi meglio.

Acronis EDR strategico per attività di incident response e protezione dati

“La proliferazione degli endpoint e l’aumentata frequenza degli attacchi informatici rendono l’EDR uno strumento strategico per le attività di incident response e protezione dati. Le soluzioni complesse da distribuire e gestire rappresentano però un ostacolo“, ha affermato Michael Suby, Research Vice President di Security and Trust, IDC. “Le soluzioni migliori forniscono la sicurezza avanzata dell’EDR e soddisfano le esigenze dei professionisti IT che le utilizzano. Devono quindi contemplare semplicità di deployment e rilevamento, risposta e ripristino rapidi, supporto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione“.

Acronis EDR prevede un’ampia gamma di opzioni di ripristino pronte all’uso e perfettamente integrate con le capacità di backup, ripristino, gestione e sicurezza degli endpoint di Acronis Cyber Protect. Specificamente progettato per i Managed Service Provider (MSP), consente di analizzare e dare priorità agli incidenti di sicurezza, ridurre al minimo le interruzioni operative e mantenere la continuità operativa senza compromettere la sicurezza e la protezione dei clienti, in modo rapido e veloce.

L’EDR di Acronis permette di valutare velocemente una potenziale minaccia

“Gli altri strumenti EDR sono molto complicati e spesso la loro adozione e comprensione richiede agli MSP processi lunghi e costosi. Acronis EDR è invece una solida soluzione EDR facile da distribuire e da utilizzare, progettata in base a standard di settore come i principi di Cyber Security del NIST e il mapping al framework MITRE ATT&CK“, ha sottolineato Candid Wüest, Vicepresidente Research presso Acronis. “Poiché consente di analizzare e comprendere in breve tempo l’impatto di un attacco, gli utenti di Acronis EDR possono valutare velocemente una potenziale minaccia, capire come è riuscita a infiltrarsi, i danni che può aver causato e come può essersi diffusa“.

L’evoluzione dell’EDR è servita e offre:

Analisi degli incidenti ottimizzata per esaminare e prioritizzare in modo rapido e semplice gli incidenti di sicurezza e i potenziali attacchi, senza necessità di personale altamente qualificato e costoso né di procedure lunghe e complesse.

per esaminare e prioritizzare in modo rapido e semplice gli incidenti di sicurezza e i potenziali attacchi, senza necessità di personale altamente qualificato e costoso né di procedure lunghe e complesse. Sicurezza integrata con backup e ripristino per la protezione completa, fondamentale per ridurre le interruzioni operative e garantire la continuità operativa in caso di attacco.

per la protezione completa, fondamentale per ridurre le interruzioni operative e garantire la continuità operativa in caso di attacco. Una soluzione di Cyber Protection completa con un unico agente e la massima facilità di deployment, gestione e scalabilità per gli MSP, che elimina il costo, la complessità e le lacune di sicurezza correlate all’uso di molteplici soluzioni dedicate.

“Come esperto di Cyber Security, ho assistito in prima persona all’evoluzione dell’EDR e del modo in cui ha rivoluzionato l’approccio alla sicurezza“, ha sottolineato Eric O’Neill, ex agente di controspionaggio dell’FBI. “EDR consente ai team di sicurezza di indagare, correggere e avviare il ripristino da potenziali incidenti in modo efficiente, al contempo limitando la superficie di attacco e il tempo di permanenza nei sistemi degli autori degli attacchi. I recenti progressi della tecnologia EDR consentono un’analisi rapida delle modifiche apportate da un attacco e la riduzione dei tempi di incident response, garantendo la massima continuità operativa a tutte le organizzazioni“.