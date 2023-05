BeDisruptive entra in FIRST, Forum for Response to Incidents and Security Teams

La boutique tecnologica di esperti di sicurezza informatica, BeDisruptive, è recentemente entrata a far parte del prestigioso FIRST, forum di team di sicurezza internazionale.

Questo riconoscimento rappresenta il lavoro efficace che BeDisruptive ha messo in atto nell’adottare misure proattive per ridurre i rischi, nell’identificare in anticipo le minacce e nel mantenere un’infrastruttura protetta e resiliente. Anche il SOC BeDisruptive di Madrid e i due SOC di Roma fanno parte di questo club.

FIRST è un leader globale e uno dei maggiori punti di riferimento al mondo nella risposta agli incidente informatici. Il suo obiettivo è che i team di esperti di cybersecurity abbiano a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per reagire in modo più efficace e coordinato agli incidenti di sicurezza, sia in modo reattivo che proattivo. In questa ottica, il FIRST fornisce l’accesso alle best practice e alle soluzioni che si sono dimostrate corrette, promuovendo una comunicazione fluida tra i team membri.

Dal 1990, il Security Teams and Incident Response Forum ha incoraggiato e promosso lo sviluppo di prodotti, politiche e servizi di sicurezza di qualità. FIRST ha tra i suoi obiettivi anche la promulgazione e lo sviluppo di best practice per la sicurezza delle informazioni. A oggi, un totale di 681 team di sicurezza informatica provenienti da tutto il mondo fanno parte di questa rete affidabile, di cui 14 sono in Italia.

“Per noi è un vero onore essere membri di un forum internazionale così importante come FIRST, oltre a essere un riconoscimento del nostro lavoro. Grazie a questo traguardo, saremo in grado di stabilire relazioni con altri SOC/CSIRT in tutto il mondo e contribuire a ottimizzare sia la risposta agli incidenti di sicurezza informatica, sia la loro prevenzione nei settori pubblico e privato”, afferma Giovanni Toscani, SOC Director di BeDisruptive.

Focus su BeDisruptive

BeDisruptive è la boutique tecnologica specializzata in sicurezza informatica che accompagna i propri clienti nella progettazione di soluzioni ad hoc e nel mantenimento di un ambiente digitale sicuro. Presente a Roma, Madrid, Panama City e prossimamente a Milano e Washington, BeDisruptive aiuta a proteggere le informazioni e gli asset dei propri clienti limitando efficacemente le minacce reali e potenziali, in modo da poter avanzare con la sicurezza informatica nella transizione digitale verso un futuro senza limiti. BeDisruptive è specializzata nei settori bancario, sanitario, energetico e della pubblica amministrazione. Grazie a un team di professionisti con oltre dieci anni di esperienza in cybersecurity, fornisce, attraverso un approccio “disruptivo”, i più avanzati servizi di sicurezza informatica, adattando soluzioni all’avanguardia e curando ogni dettaglio nei processi.