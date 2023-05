CIO Panel di The Innovation Group: il 22 giugno il secondo appuntamento

Dopo una prima edizione che si è svolta a fine febbraio, torna a Napoli, il 22 giugno, il CIO Panel 2023 di The Innovation Group, realizzato in collaborazione con Cefriel, centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano, e con il Patrocinio di CIO Club Italia. Sotto la guida del Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè (Strategia d’Impresa ed Economia Aziendale, SDA Bocconi School of Management) e di esperti Cefriel, i Direttore dei Sistemi Informativi di aziende medio-grandi e della Pubblica Amministrazione lavoreranno insieme per l’approfondimento della tematica:

Quali le cinque sfide organizzative delle industrie individuate dai CIO?

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione: carenze di manodopera qualificata e motivata, effetti negativi delle dinamiche demografiche, nuove opportunità derivanti dall’applicazione di tecnologie applicate ai processi industriali. Il lavoro si sta trasformando sempre più in un’attività sociale ed economica, coerente con il sistema di valori che sottende l’adozione dei criteri ESG (Environment, Social, Governance) e con l’evoluzione dello scenario geopolitico.

Nella edizione di Milano, i CIO presenti hanno messo a fuoco e razionalizzato alcuni fattori abilitanti:

1. condizioni organizzative e normative per un lavoro industriale più agile, più dinamico, più attrattivo;

2. un lavoro che sappia sfruttare in termini di maggiore produttività e di aumento della qualità generale dell’esperienza professionale, il grande patrimonio di dati digitali creato proprio dall’adozione delle tecnologie caratteristiche di Industry 4.0 e dai primi passi dell’evoluzione verso i nuovi paradigmi europei su Industry 5.0;

3. una visione olistica e sostenibile dell’ecosistema manifatturiero;

4. un dialogo permanente e costruttivo tra imprese e mondo della formazione, impostando politiche data-driven, basate sulla condivisione di dati standardizzati;

5. una piena integrazione del lavoro umano con quello “artificiale” dell’automazione, della robotica e dell’AI.

Questo nuovo modello di lavoro – secondo i CIO – non deve ledere la stabilità dei rapporti, la sicurezza e il work-life balance dei lavoratori ma deve ispirarsi, insieme ai processi di tutta la filiera industriale, ai principi di sostenibilità ambientale, inclusione sociale, trasparenza e correttezza della governance organizzativa. La formazione rappresenta la chiave di questa trasformazione. I percorsi formativi della popolazione aziendale devono essere progettati e realizzati in modo personalizzato, adattandoli alle esigenze personali, alle conoscenze e agli interessi di ciascun dipendente, in modo tale da valorizzarne il talento.

I prossimi CIO Panel, in programma a Napoli e Roma, così come il primo, proporranno una sfida e una chiave di lettura del lavoro del futuro in cui i CIO, “detentori” delle tecnologie in azienda, giocano un ruolo fondamentale a livello organizzativo in quanto hanno la possibilità di integrare l’evoluzione della tecnologia con nuovi modelli produttivi sostenibili.

Gli appuntamenti in calendario sono a:

· Napoli, 22 giugno (in concomitanza del Campania Digital Summit)

· Roma, 15 novembre (in concomitanza del Digital Italy Summit)