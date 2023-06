Per gli sviluppatori c’è Red Hat Developer Hub

Per gli sviluppatori Red Hat ha annunciato Red Hat Developer Hub, un portale aperto, unificato e di livello enterprise, progettato per semplificare il processo di sviluppo attraverso un framework supportato e condiviso.

Nata dal progetto open source Backstage, la piattaforma Red Hat Developer Hub fornisce gli strumenti e le risorse necessarie e curate di cui gli sviluppatori hanno bisogno per creare applicazioni di qualità superiore, massimizzando le competenze esistenti e accelerando la velocità, riducendo al contempo attrito e sovraccarico cognitivo.

Un’esperienza di sviluppo più coerente per gli sviluppatori

Le piattaforme interne per gli sviluppatori sono emerse come una soluzione chiave per orientarsi nella crescente dispersione che i team DevOps si trovano spesso ad affrontare. Queste piattaforme contribuiscono ad aumentare la produttività degli sviluppatori, riducendo al contempo il volume di strumenti e informazioni opzionali che devono essere passati al setaccio per poter consegnare il codice di produzione. Secondo IDC, “il 60% delle organizzazioni che vogliono scalare DevOps adotterà una piattaforma interna per sviluppatori per fornire infrastrutture, pipeline di distribuzione e altri servizi interni per consentire il self-service degli sviluppatori entro il 2025.”

Sebbene l’esigenza sia evidente, la creazione e la manutenzione di un portale interno per gli sviluppatori rimane complessa. Questo è particolarmente vero sull’ampia scala delle aziende moderne, con strumenti eterogenei, esigenze di sicurezza in continua evoluzione e requisiti di conformità che variano da settore a settore. Come prima offerta standalone di livello enterprise basata su Backstage, supportata e ottimizzata da Red Hat, Red Hat Developer Hub intende offrire una migliore esperienza agli sviluppatori in tutti gli ambienti, compresi Kubernetes e le piattaforme applicative container come Red Hat OpenShift.

I buoni propositi di Developer Hub per gli sviluppatori

Red Hat Developer Hub si propone di ridurre le sfide inerenti alla creazione e alla manutenzione di portali per sviluppatori con:

Un’unica console di controllo per visualizzare tutti gli strumenti e le risorse disponibili per gli sviluppatori e aumentare la produttività.

Funzionalità self-service, con la possibilità di inserire limitazioni, per lo sviluppo di applicazioni cloud-native conformi alle best practice aziendali.

Sicurezza e governance adeguate per tutti gli sviluppatori dell’azienda.

Red Hat Developer Hub contribuisce inoltre a evitare problemi che derivano dalle difficoltà di scelta, consentendo un’esperienza di sviluppo che offre un insieme chiaro e diretto di strumenti, linguaggi e altre risorse per sviluppatori approvate e curate internamente in un portale autogestito e supportato, contribuendo così a massimizzare la velocità delle applicazioni e la qualità del codice senza sacrificare l’innovazione.

Inoltre, Red Hat Developer Hub include una serie di modelli predefiniti, pre-architettati e supportati per accelerare lo sviluppo delle applicazioni. Questi modelli Golden Path semplificano il processo di messa in produzione delle applicazioni in modo più rapido e sicuro, senza limitare fasi cruciali del flusso di lavoro.

Un ambiente semplificato per gli sviluppatori esperti o alle prime armi

“Le organizzazioni hanno bisogno di scalare lo sviluppo e la distribuzione del software e hanno poco tempo per farlo”, spiega Mithun Dhar, vice president and general manager, Developer Tools and Programs di Red Hat. “Sviluppato a partire dal framework upstream Backstage e dal progetto open source Janus, Red Hat Developer Hub è un portale aperto che prende i migliori strumenti, modelli e plug-in e crea un ambiente semplificato di cui potranno beneficiare sia gli sviluppatori alle prime armi che quelli esperti. Una piattaforma unificata non solo porta a una maggiore produttività, ma favorisce anche la collaborazione interna, creando una cultura dell’innovazione che consente agli sviluppatori di prosperare“.

“L’elevata domanda di sviluppo di software, ulteriormente ampliata dalla pandemia, ha messo a dura prova gli sviluppatori che già scarseggiavano”, aggiunge Al Gillen, group VP, Software Development and Open Source di IDC. “Se a ciò si aggiunge che le organizzazioni in genere spendono una parte sostanziale delle risorse per mantenere le soluzioni esistenti, diventa ovvio il motivo per cui il settore deve muoversi per aggiungere intelligenza artificiale, automazione e identificazione alle attività di sviluppo. Compresa l’attività, impegnativa ma critica, di modernizzazione delle applicazioni esistenti. Red Hat Developer Hub ottimizza e centralizza tecnologie chiave per gli sviluppatori, consentendo loro di concentrarsi sulla realizzazione di applicazioni di qualità in tempi rapidi. Data l’affinità che gli sviluppatori hanno con i progetti OSS, non sorprende che gli sviluppatori stiano subito abbracciando questi nuovi strumenti“.

Red Hat Plug-ins for Backstage

Red Hat ha inoltre sviluppato Red Hat Plug-ins for Backstage, un pacchetto di sei plug-in che integrano vari sistemi chiave in Backstage, contribuendo a estendere le funzionalità del progetto. I plug-in possono essere utilizzati in tutte le installazioni di Backstage, offrendo una maggiore flessibilità agli sviluppatori su tutte le piattaforme e distribuzioni Kubernetes e comprendono: