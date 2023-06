AI nella sicurezza informatica: CrowdStrike con AWS

CrowdStrike ha annunciaro la sua collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per lo sviluppo di nuove e potenti applicazioni di AI generativa che aiutino i clienti ad accelerare il loro percorso nel cloud, nella sicurezza e nell’intelligenza artificiale (AI). Tra queste, ci sono sia applicazioni di AI generativa per la sicurezza informatica, sia soluzioni di sicurezza cloud-plus-cloud progettate per supportare i clienti a sviluppare e proteggere le proprie applicazioni di AI generativa.

Nuove iniziative di AI per la sicurezza informatica

CrowdStrike sta sfruttando le nuove funzionalità di AI generativa di Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che rende disponibili tramite API i modelli di base (FM) delle principali startup di AI e di Amazon, per supportare i clienti nel loro percorso di adozione dei servizi più avanzati della Falcon Platform, tra cui la ricerca, la reportistica e l’automazione. Ne è un esempio l’utilizzo di Amazon Bedrock per accelerare lo sviluppo della soluzione Charlotte AI recentemente annunciata, un nuovo “analista di cybersecurity” basato sull’AI generativa di CrowdStrike. Realizzata utilizzando alcuni dei dati di sicurezza più affidabili a livello mondiale e continuamente migliorata attraverso il feedback umano, Charlotte AI consente ai clienti di porre domande con un linguaggio naturale e di acquisire capacità di rilevamento avanzato delle minacce, investigazione, threat hunting e azioni di risposta attraverso la piattaforma CrowdStrike Falcon.

Tutelare l’AI negli ambienti cloud

L’AI generativa sta rapidamente trasformando la natura del lavoro, rendendo accessibile la potenza dell’AI per accelerare la produttività in ogni settore. Tuttavia, con l’emergere di nuove sfide di governance e minacce alla sicurezza, le aziende potrebbero essere resistenti nell’adozione di nuove soluzioni di AI. Rischi come la manomissione di training data e la divulgazione accidentale di informazioni sensibili utilizzate nelle query dei modelli linguistici di grandi dimensioni ne ostacolano l’implementazione. Con questa nuova iniziativa di cybersecurity, CrowdStrike e AWS uniscono le loro soluzioni e i loro team per fornire ai clienti servizi di sicurezza innovativi basati sull’AI e sul ML.

La realizzazione di modelli di AI e l’applicazione dei risultati dei modelli di AI si svolgono su cloud. AWS offre un ampio portafoglio di servizi di AI/ML per supportare i clienti in ogni fase del percorso di implementazione, a prescindere dal livello di competenza. AWS fornisce gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno per affrontare le sfide aziendali con l’AI/ML, dai container per il deep-learning di basso livello e le immagini di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), ad Amazon SageMaker, un servizio completamente gestito per preparare i dati e realizzare, addestrare e distribuire modelli di ML per ogni caso d’uso con infrastruttura, strumenti e flussi di lavoro completamente gestiti, fino a una serie crescente di servizi API AI pre-addestrati.

Protezione in ogni fase della migrazione al cloud

CrowdStrike protegge gli utenti in ogni fase del loro percorso di migrazione all’AI e al cloud con una soluzione olistica per la sicurezza del cloud. CrowdStrike Falcon Cloud Security offre un’unica piattaforma per la protezione dei workload in cloud, la gestione della postura di sicurezza, la gestione dei diritti dell’infrastruttura e la sicurezza dei container. Nell’ambito di questa collaborazione, CrowdStrike sta estendendo questo tipo di protezione ai servizi AI/ML di AWS, fornendo integrazioni native progettate per prevenire, identificare e neutralizzare ulteriormente i rischi di sicurezza associati all’adozione di soluzioni AI/ML.

CrowdStrike con AWS in ambito AI

“Stiamo sviluppando le nostre funzionalità di AI generativa su AWS per beneficiare della scalabilità, dell’affidabilità e del tasso di innovazione“, ha dichiarato Raj Rajamani, Chief Product Officer Data Identity Cloud Endpoint di CrowdStrike.

“Dai processi innovativi nella raccolta dei dati alla creazione di modelli di intelligenza artificiale, AWS ci ha aiutato a essere i pionieri della cybersecurity in cloud, prima rivoluzionando la sicurezza degli endpoint e successivamente facendo lo stesso per la sicurezza del cloud. Oggi, con il set di dati più ricco della cybersecurity, siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con AWS nel campo dell’AI nella sicurezza informatica“.

“I clienti dei settori altamente regolamentati stanno aumentando l’adozione di modelli di AI/ML nel cloud e sperimentano l’AI generativa per accelerare il ritmo dell’innovazione“, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director of Technology Partnerships di AWS.

“Siamo lieti di collaborare con CrowdStrike per aiutare i clienti a soddisfare i severi requisiti di sicurezza e aumentare l’adozione di Amazon SageMaker, Amazon EC2 e delle soluzioni container per essere all’avanguardia nei loro settori“.