MEGA nominata nel Customer’s Choice 2023 di Gartner Peer Insights per gli strumenti di Enterprise Architecture

MEGA International annuncia di essere stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2023 per gli strumenti di Enterprise Architecture, con una valutazione complessiva di 4,8 stelle su 5 a maggio 2023. Il riconoscimento si basa sul feedback dei clienti e sulle valutazioni degli utenti finali che hanno avuto esperienza nell’acquisto, nell’implementazione e nell’utilizzo della piattaforma HOPEX di MEGA.



Il riconoscimento Gartner Peer Insights Customers’ Choice premia i fornitori che soddisfano o superano sia la valutazione complessiva media del mercato sia il punteggio medio di interesse e adozione da parte degli utenti. MEGA ha ottenuto la valutazione più alta di 4,8 stelle su 5 con 58 recensioni verificate negli ultimi 12 mesi.



Ecco di seguito alcune valutazioni ricevute in diversi settori dalla società:



“Mega – Hopex è una piattaforma solida che soddisfa tutte le esigenze di EA.

La piattaforma Hopex fornisce una visione integrata di tutta l’organizzazione e le funzionalità di Hopex aiutano a raggiungere l’efficienza operativa”.

IT – Settore bancario



“Mega – Hopex è il miglior strumento di Enterprise Architecture.

È una piattaforma molto efficiente che ci ha aiutato a ottimizzare lo sviluppo dell’architettura aziendale nella nostra organizzazione, è un valore aggiunto.”

IT – Industria del commercio al dettaglio



“Servizio eccellente da parte del team CSM.

Il lavoro è stato svolto in modo molto positivo, abbiamo riscontrato benefici per il business, standardizzazione dei processi, organigrammi, migliore visualizzazione dell’organizzazione, facilità di formazione delle informazioni rilevanti per dipendente, in modo più dettagliato.”

Risorse umane – Industria dei servizi (non governativa)



“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers’ Choice per il quarto anno consecutivo, con la valutazione complessiva più alta da parte dei nostri clienti”, afferma Luca de Risi, Chief Executive Officer di MEGA International. “Siamo grati ai nostri clienti che hanno voluto condividere le loro recensioni. Questo ci permette di evolverci e innovare costantemente per continuare a offrire la migliore soluzione di Enterprise Architecture sul mercato“.