MEGA International si conferma leader tecnologico nel rapporto SPARK Matrix Governance, Risk, and Compliance Platforms, 2023, pubblicato da Quadrant Knowledge Solutions.

Il rapporto fornisce un’analisi dettagliata delle dinamiche del mercato GRC globale, delle principali tendenze, del panorama dei fornitori e del loro posizionamento. Include l’analisi della concorrenza e la classifica dei principali fornitori GRC sotto forma di SPARK Matrix, che fornisce agli utenti informazioni strategiche per valutare le capacità dei diversi fornitori, la differenziazione competitiva e le posizioni di mercato. MEGA è stata posizionata nel quadrante dei leader tecnologici.

MEGA si conferma leader tecnologico per la sua soluzione integrata di gestione del rischio

Secondo lo studio SPARK Matrix, MEGA si conferma un top performer che fornisce “una soluzione integrata di gestione del rischio in grado di identificare, documentare e valutare visivamente i rischi tra i processi e le tecnologie. Viene eseguita in un ambiente altamente collaborativo, utilizzando flussi di lavoro predefiniti e garantendo il massimo coordinamento tra le diverse parti interessate grazie a un’interfaccia utente semplice e intuitiva“.

Uno dei motivi per cui la piattaforma di MEGA è stata classificata così in alto nel rapporto è che “offre un approccio semplificato alla gestione del rischio in tempo reale, della conformità e dell’audit interno per migliorare l’efficienza organizzativa e la resilienza in termini di operazioni aziendali“. Lo strumento gestisce le sfide GRC a livello aziendale promuovendo una cultura del rischio attraverso la condivisione di una tassonomia e di una metodologia comuni per un approccio GRC collaborativo e l’utilizzo di un’automazione intelligente per prevenire il sovraccarico di rischio e conformità”.

“Siamo molto orgogliosi che la nostra piattaforma GRC sia stata classificata come leader per la terza volta nella SPARK Matrix. Questa posizione di leadership dimostra che forniamo una soluzione capace di offrire un approccio collaborativo e semplificato per migliorare l’efficienza operativa e la resilienza“, spiega Luca de Risi, Chief Executive Officer. “Il nostro obiettivo è creare soluzioni GRC con un’ampia gamma di funzionalità e caratteristiche sofisticate come algoritmi, chatbot, “heat maps” ed elaborazione delle immagini IA“.