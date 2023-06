Come annunciato poco meno di un anno fa Juniper Networks ha ampliato il portfolio di soluzioni Juniper Cloud Metro.

Juniper Cloud Metro non è solo un nuovo prodotto: è il riconoscimento del fatto che l’approccio storico di questo settore alla progettazione, al deployment e alla gestione delle reti metro di accesso e aggregazione deve cambiare. Secondo Juniper, infatti, la direzione in cui stanno andando le reti e ciò che i Communications Service Provider (CSP) e i loro clienti chiedono non può essere realizzato con le soluzioni metro di ieri. Le reti metro di domani saranno talmente diverse che le soluzioni di networking alla base dovranno a loro volta fare riferimento a una categoria completamente nuova.

Chiaramente, Juniper partiva da basi solide – grazie anche alle forti partnership costituite con CSP di tutto il mondo – ma non sapeva se la sua visione sarebbe stata condivisa e se il settore vi avrebbe aderito. La risposta è senza dubbio positiva. Infatti, l’azienda ha appena chiuso un altro trimestre di crescita a tre cifre anno su anno per le piattaforme della famiglia Cloud Metro ACX7000.

Le ragioni di tale crescita sono semplici: ogni giorno un numero sempre maggiore di CSP si rende conto di voler costruire un business sostenibile per il futuro, abbandonando le reti metro del passato. Al momento, Juniper si trova in una posizione di vantaggio rispetto agli altri player nel trasformare la visione di una Cloud Metro in realtà.

Promuovere la sostenibilità con Juniper Cloud Metro

Juniper Cloud Metro aiuterà i CSP a realizzare reti e operazioni più sostenibili per gli anni a venire.

I CSP si stanno impegnando sempre di più per ridurre le emissioni e molti stanno annunciando iniziative ambiziose sul fronte della sostenibilità. Di recente, STL Partners ha effettuato un sondaggio tra gli operatori di tutto il mondo per verificare i loro progressi, soprattutto nelle reti metro, e i risultati evidenziano che le soluzioni pensate per la sostenibilità, come Juniper Cloud Metro, possono fare davvero la differenza.

Infatti, molti dei principi chiave di Cloud Metro, tra cui reti convergenti, maggiore capacità in ingombri inferiori e priorità all’efficienza energetica, rientrano tra le best practice raccomandate da STL Partner ai fini della sostenibilità. Secondo gli autori dello studio, “Uno dei principi chiave del cloud computing è la condivisione delle risorse. L’applicazione di tale principio alle reti metro promuove la convergenza di tutti i servizi metro in un’unica architettura metro convergente – la cloud metro – eliminando la necessità di mantenere reti distinte e duplicazioni delle risorse che portano all’aumento di costi, ingombri ed emissioni”.

Cloud Metro in azione

Questi vantaggi sembrano innegabili sulla carta, ma cosa succede quando analisti e clienti iniziano a usare le soluzioni Cloud Metro? Light Reading ha assegnato a Juniper il premio Editor’s Choice per “la soluzione di switching e routing più innovativa” nei Leading Lights Awards 2022. Inoltre, Juniper Cloud Metro è stata anche inserita nella rosa dei candidati al Global Mobile (GLOMO) Award per la migliore soluzione cloud al Mobile World Congress 2023.

Uno sguardo al futuro

Cloud Metro è una relativa novità sul mercato, ma ha già iniziato a smuovere le acque. Ora che un maggior numero di CSP inizia a valutare le nuove esigenze delle proprie reti metro – e si allarga il divario tra quanto è necessario e quanto le architetture legacy sono in grado di fornire – la crescita non può che continuare.

Le esigenze delle reti moderne continueranno a rendere le reti metro sempre più complesse e costose. E, alla fine, i CSP in ogni mercato non avranno altra scelta se non adottare i principi del cloud per soddisfare tali requisiti in modo sostenibile.