Accio è stato scelto da 500.000 PMI

Alibaba International ha annunciato un importante traguardo raggiunto dal suo motore di ricerca B2B (business-to-business) Accio, basato sull’intelligenza artificiale (IA) e dedicato al sourcing di prodotti: oltre 500.000 piccole e medie imprese (PMI) lo utilizzano attivamente dal lancio di novembre 2024.

Catalogare milioni di fornitori globali

Grazie all’utilizzo del natural language processing (NLP), Accio consente alle PMI buyer di trovare, in maniera intuitiva, i prodotti di cui hanno bisogno. Il motore di ricerca è in grado di indicizzare milioni di fornitori in tutto il mondo con l’obiettivo di collegare le PMI acquirenti ai partner ideali per trasformare le loro idee di prodotto in progetti di successo.

Con oltre 7.600 categorie di prodotti incluse, Accio è stato addestrato su oltre 200 milioni di parametri specifici nell’e-commerce a livello mondiale. Dal suo lancio, la funzione Accio Inspiration ha aumentato i tassi di conversione per i fornitori di quasi il 30% passando dalla semplice ricerca all’invio di richieste di preventivo.

Accio registra alte performance nelle festività

Durante i periodi di picco delle vendite e-commerce a livello globale, ovvero novembre e dicembre, oltre 500.000 PMI in tutto il mondo hanno utilizzato attivamente Accio come fonte di ispirazione per le scorte di inventario del Black Friday e Natale. I feedback degli utenti hanno evidenziato che il motore di ricerca ha semplificato e reso più efficienti tali operazioni.

Accio vanta ora un Net Promoter Score (NPS) superiore a 50, dimostrando un elevato grado di soddisfazione da parte dei clienti. Il 13 dicembre 2024, il motore di ricerca è stato anche nominato “Product of the Day” su Product Hunt, piattaforma che presenta le novità tecnologiche, a conferma del suo ruolo di strumento indispensabile per gli acquirenti PMI di tutto il mondo.

Il commercio B2B globale entra nell’era della ricerca IA

Alibaba International ha lanciato Accio in un momento cruciale per lo sviluppo sia degli strumenti di IA che per il mercato globale del commercio B2B. Diversamente dalle ricerche tradizionali basate su parole chiave, Accio è progettato per abilitare ricerche in linguaggio naturale. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di ricerca, consentendo agli utenti di interagire con il motore in modo più intuitivo e conversazionale. Attualmente supporta inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, a cui seguiranno altre lingue nelle future versioni.

La funzione Accio Page offre un’interfaccia dinamica che organizza le informazioni sui prodotti in un formato familiare e facile da consultare. Questa fornisce dettagli oggettivi ed è in grado di effettuare confronti con articoli simili, consentendo alle aziende di prendere decisioni informate sul sourcing con semplicità.

Inoltre, la funzione Accio Agent semplifica il processo di follow-up per richieste, pagamenti e supporto post-vendita, agendo di fatto come un agente di sourcing professionale grazie alla robusta infrastruttura di Alibaba International.

Considerando l’IA come nuova frontiera, Accio si prepara a inaugurare una nuova era per il commercio globale B2B, in cui PMI e grandi imprese potranno affrontare e gestire in modo efficiente l’enorme mole di informazioni disponibili e prendere decisioni d’acquisto consapevoli, risparmiando tempo e risorse nelle operazioni di sourcing e logistica.