Acronis condivide i risultati ESG del 2024

Acronis, leader globale nella Cyber Security e nella protezione dei dati, ha pubblicato l’Acronis Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024. Nell’ultimo anno, l’azienda ha promosso la crescita dell’efficienza ambientale e rafforzato le iniziative ESG per supportare i partner, migliorare la Cyber Security e contribuire a un futuro più sostenibile. Come organizzazione responsabile, Acronis è impegnata a garantire una crescita sostenibile, una protezione avanzata dei dati e a contribuire in modo significativo alla tutela dell’ambiente e delle comunità globali.

Il report evidenzia le principali iniziative adottate, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, il rafforzamento delle misure di sicurezza informatica e l’ampliamento dei programmi sociali a supporto dell’istruzione, della diversità e della crescita professionale del personale.

I punti chiave evidenziati nel report ESG di Acronis del 2024

Leadership ambientale

Aggiornato e rivisto l’inventario delle emissioni di gas serra dell’azienda.

Valutato l’impatto delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso delle soluzioni Acronis.

Condotta analisi del rischio per i data center, per valutarne l’impatto ambientale.

Organizzati 23 eventi dedicati all’ambiente, con oltre 2.700 kg di rifiuti raccolti in oltre 630 ore di volontariato.

Impatto sociale e coinvolgimento dei dipendenti di Acronis

Avviato il programma aziendale “Voice of Employees” per rafforzare la cultura aziendale.

Ampliata la campagna Acronis Cyber Foundation Program Ambassadors, con oltre 500 dipendenti coinvolti in 76 progetti, per un totale di circa 3.000 ore di volontariato.

Organizzati 34 incontri per l’iniziativa #CyberWomen, in 10 paesi, con 700 partecipanti.

Proseguito il programma di mentorship Women in Tech (WIT), con il coinvolgimento di 36 laureate.

Potenziato il supporto all’istruzione tramite il programma Acronis Cyber Foundation, con la realizzazione di sei scuole e aule di informatica.

Introdotti programmi di formazione sulle competenze informatiche in Germania e Bulgaria, per favorire la crescita professionale della forza lavoro.

A conferma del proprio impegno nella formazione digitale, Acronis ha promosso in Italia il workshop Cyber Safety presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsamo, coinvolgendo circa 130 studenti. L’iniziativa, parte dell’Acronis Cyber Foundation Program, ha fornito strumenti pratici per la sicurezza online e ha stimolato una riflessione su minacce digitali, phishing, social engineering e tutela della privacy.

Impegno costante per la governance e la Cyber Security

Migliorati i programmi di continuità operativa e di valutazione dei fornitori.

Rafforzata la Cyber Security con l’implementazione dell’autenticazione a due fattori per i tenant partner.

Estesa la certificazione ISO sulla sicurezza, e introdotta l’Acronis Threat Research Unit (TRU).

Erogata formazione aziendale sulla sicurezza informatica.

Allineamento con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Implementate iniziative in linea con sette degli obiettivi chiave di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Focus su riduzione delle disuguaglianze, istruzione di qualità, parità di genere e supporto all’innovazione e alle infrastrutture.

Cybersecurity e sostenibilità sono le priorità per Acronis

Leader nella Cyber Security, Acronis si distingue per l’approccio nativamente integrato alla Cyber Protection. Combinando funzionalità anti-malware basate su AI, backup, disaster recovery e sistemi XDR di rilevamento e risposta estesi (XDR), le soluzioni dell’azienda semplificano la sicurezza e ottimizzano le operazioni. Consolidando più strumenti in un unico prodotto, Acronis riduce le complessità, migliora la scalabilità e aiuta gli MSP a proteggere più clienti in modo efficiente, contenendo così anche l’impatto ambientale.

Acronis dispone di una rete globale di oltre 50 data center Acronis Cyber Cloud; nella selezione dei partner, privilegia la sostenibilità. Oltre la metà di queste strutture adotta misure sostenibili tra cui efficienza energetica, certificazioni ISO, policy per i rifiuti elettronici e gestione del rischio climatico. Molti data center aderiscono all’accordo sul clima di iMasons e utilizzano sistemi di raffreddamento ecocompatibili con refrigeranti a base d’acqua. Un terzo dei fornitori di Acronis ha già implementato tecnologie per limitare l’uso di refrigeranti nocivi, rafforzando l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

Acronis protegge oltre 750.000 aziende, supporta oltre 20.000 service provider e gestisce più di 50 data center in tutto il mondo. Grazie alle attività di Acronis Threat Research Unit (TRU), nel 2024 Acronis ha identificato 195 milioni di minacce e bloccato 61 milioni di e-mail pericolose.

Dichiarazioni

“Nel 2024 Acronis ha compiuto progressi significativi in ambito ESG, migliorando la qualità dei dati sulle emissioni di gas serra e avviando progetti per ridurre il nostro impatto ambientale”, ha affermato Alona Geckler, Chief of Staff e SVP di Business Operations di Acronis. “Il nostro impegno per il futuro parte da queste iniziative e punta a rafforzare ulteriormente i programmi ESG, collaborando attivamente con i nostri partner per costruire un domani più sostenibile. Continueremo a promuovere un cambiamento positivo attraverso operazioni responsabili e a garantire che i nostri obiettivi di sostenibilità siano in linea con le esigenze dell’azienda e dell’intero pianeta”.