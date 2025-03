Agenti AI: una rivoluzionaria novità dalla partnership ServiceNow/NVIDIA

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, annuncia l’ampliamento della partnership con NVIDIA con l’obiettivo di promuovere l’intelligenza artificiale (AI) agentica e ridefinire l’intelligence aziendale. Insieme, ServiceNow e NVIDIA ottimizzano l’implementazione degli agenti AI per ottenere il massimo impatto nelle organizzazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione e l’integrazione dei modelli di ragionamento NVIDIA Llama Nemotron con la piattaforma ServiceNow, che accelerano l’intelligenza artificiale agentica in ogni settore.

Queste nuove funzionalità si aggiungono all’AI Agent Orchestrator recentemente lanciato da ServiceNow, che aiuta a garantire che i team di agenti AI lavorino in armonia tra le diverse attività, sistemi e dipartimenti. Gli strumenti di valutazione consentiranno la messa a punto degli agenti AI per una maggiore affidabilità ed efficacia prima della loro implementazione, per fornire un impatto trasformazionale fin dall’inizio. L’integrazione dei modelli NVIDIA Llama Nemotron con capacità di ragionamento avanzate in ServiceNow abilita, inoltre, un nuovo livello di intelligenza e di capacità di processo decisionale negli agenti AI, consentendo loro di comprendere meglio workflow complessi e ottimizzare dinamicamente i processi aziendali.

Dichiarazioni

“Affinché gli agenti AI possano generare un reale valore aziendale, le organizzazioni devono avere la massima fiducia nelle loro prestazioni e nel ROI. La nostra collaborazione con NVIDIA fornisce alle aziende gli strumenti per valutare precocemente le prestazioni degli agenti AI, oltre a migliorare l’intelligenza e l’adattabilità degli agenti AI“, ha dichiarato Jon Sigler, EVP of Platform and AI di ServiceNow. “Grazie a una chiara visibilità pre-implementazione e a capacità di ragionamento più approfondite, le aziende possono scalare con sicurezza gli agenti AI, promuovendo una nuova era di automazione affidabile ed efficiente e offrendo flussi di lavoro più intelligenti e risultati più solidi fin dal primo giorno“.

“Gli agenti AI con capacità di ragionamento stanno guidando il prossimo grande passo avanti nell’intelligenza aziendale“, ha dichiarato Kari Briski, Vice President of Generative AI Software for Enterprise di NVIDIA. “Con i più recenti modelli di ragionamento IA NVIDIA e i nuovi strumenti di valutazione ServiceNow, le aziende saranno in grado di implementare agenti ottimizzati per prestazioni, intelligenza e adattabilità per aiutare le persone a risolvere problemi complessi e scalare il successo aziendale“.