AI agentica: Salesforce investe 1 miliardo di dollari in Italia per accelerare innovazione e crescita

Salesforce, la piattaforma CRM agentica numero uno al mondo, annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari in Italia nei prossimi cinque anni, confermando il proprio impegno a supportare l’innovazione tecnologica, la crescita economica e lo sviluppo delle competenze nel Paese.

L’investimento prevede l’apertura di una nuova sede a Milano, l’ampliamento dell’organico e il lancio di iniziative formative per favorire la diffusione dell’intelligenza artificiale tra imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

L’annuncio è stato dato da Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce, durante la sua visita in Italia in occasione della Terza Conferenza Annuale di Roma su AI, Etica e Governance.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in Italia con questo importante investimento. Il Paese si sta affermando rapidamente come uno dei principali poli europei dell’innovazione nell’intelligenza artificiale, grazie a una combinazione unica di creatività, spirito imprenditoriale, competenze industriali e attenzione allo sviluppo responsabile della tecnologia. Siamo pronti a collaborare con aziende, istituzioni e partner per contribuire alla prossima fase della trasformazione digitale e ad aiutare ogni organizzazione a cogliere appieno le opportunità offerte dall’AI agentica.” Ha dichiarato Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce.

A testimonianza del proprio approccio etico e responsabile allo sviluppo e all’implementazione dell’intelligenza artificiale, Salesforce è tra i firmatari della Rome Call for AI Ethics, promossa dal Vaticano.

Investire nella crescita dell’Italia

Dall’apertura della sua sede italiana nel settembre 2003, Salesforce ha registrato una crescita esponenziale, creando oltre 600 posti di lavoro. Oggi l’azienda globalmente conta migliaia di clienti, un ecosistema di partner in continua espansione e una presenza sempre più strategica nel panorama dell’innovazione nazionale.

Per sostenere questa evoluzione, Salesforce rafforzerà ulteriormente il proprio organico italiano con nuove figure professionali nei settori di data science, intelligenza artificiale agentica e ingegneria, mettendo competenze specialistiche a disposizione delle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni che stanno guidando il cambiamento digitale nel Paese.

La nuova sede di Milano sorgerà presso Palazzo Missori, nel cuore della città. Gli spazi saranno progettati per favorire la collaborazione tra clienti, partner e dipendenti nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni innovative in grado di rispondere a esigenze concrete di business.

La struttura ospiterà, inoltre, attività dedicate alla formazione, all’aggiornamento professionale e all’inclusione, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze digitali e per iniziative rivolte alla comunità.

Nell’ambito del proprio impegno per lo sviluppo delle competenze legate all’intelligenza artificiale, Salesforce lancerà la Enterprise Architecture Academy, un programma ideato per supportare partner e clienti nel percorso di preparazione all’adozione dell’AI. Nella fase iniziale, l’Academy coinvolgerà oltre 70 partecipanti, tra partner e clienti, contribuendo a costruire le competenze architetturali necessarie per guidare la trasformazione digitale del Paese.

“In Salesforce crediamo in un’Italia protagonista nell’era dell’intelligenza artificiale agentica. La Enterprise Architecture Academy rappresenta un passo concreto in questa direzione, offrendo a partner, clienti e ai nostri professionisti, gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide del futuro”, dichiara Vanessa Fortarezza, SVP & Country General Manager, Salesforce Italia

La crescita di Agentforce in Italia

Agentforce, la piattaforma di AI agentica di Salesforce, è già utilizzata da alcune delle realtà rappresentative del tessuto economico italiano, da marchi globali come Ferrari a leader dell’energia e dei servizi finanziari come Enel e UniCredit, passando per il provider di mobilità Telepass e il principale operatore ferroviario italiano, Trenitalia. Salesforce affianca inoltre migliaia di piccole e medie imprese in tutto il Paese nel loro percorso di innovazione.

Anche il settore pubblico si affida alle tecnologie Salesforce per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi ai cittadini. Tra i principali, INPS utilizza le soluzioni dell’azienda per ottimizzare l’esperienza sia degli utenti, sia dei propri dipendenti.

Tra i principali esempi di adozione:

Ferrari utilizza Salesforce per costruire una visione unificata e in tempo reale dei propri clienti, consentendo decisioni più rapide e relazioni più solide.

utilizza Salesforce per costruire una visione unificata e in tempo reale dei propri clienti, consentendo decisioni più rapide e relazioni più solide. Telepass ha automatizzato l’84% delle richieste gestite dal servizio clienti, consentendo ai propri team di dedicare maggiore attenzione alla attività a più alto valore aggiunto.

ha automatizzato l’84% delle richieste gestite dal servizio clienti, consentendo ai propri team di dedicare maggiore attenzione alla attività a più alto valore aggiunto. Trenitalia sta implementando Agentforce a supporto delle attività commerciali e di assistenza, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio offerto agli oltre 500 milioni di passeggeri che viaggiano ogni anno sui treni.

“Trenitalia, in qualità di principale operatore ferroviario italiano, sa bene che dietro milioni di viaggi si nascondono milioni di esperienze. Gestendo la complessità operativa dietro le quinte, Agentforce consente ai nostri team di dedicare ancora più attenzione ai passeggeri. Questa è la trasformazione digitale che immaginiamo: una tecnologia che valorizza le persone e le mette nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale.”, commenta Francesco Cacciapuoti, Chief Sales Officer, Trenitalia

Restituire valore alle comunità

Attraverso il proprio modello filantropico 1-1-1, Salesforce ha contribuito con oltre 926.000 dollari in donazioni e più di 73.500 ore di volontariato a favore di 318 organizzazioni non profit e istituti di istruzione superiore in tutta Italia.

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, l’apprendimento continuo assume un ruolo sempre più centrale. Per questo Salesforce collabora con ELIS, consorzio no profit che riunisce aziende leader, istituzioni educative e organizzazioni per promuovere la longevità professionale dei lavoratori “over 55” attraverso percorsi formativi personalizzati e iniziative di collaborazione intergenerazionale.

In qualità di sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Salesforce ha inoltre lanciato il programma “Now to Next” insieme a Randstad Italia e Samsung Italia, un progetto di reskilling che aiuta gli atleti di alto livello a trasferire le proprie competenze nel mondo del lavoro contemporaneo.

“Gli atleti trascorrono anni a sviluppare competenze e capacità che il mondo del lavoro di oggi richiede sempre di più. Grazie alla partnership con Salesforce abbiamo creato un percorso che aiuta gli sportivi a vedere il proprio futuro non come un allontanamento dallo sport, ma come l’inizio di un nuovo capitolo.”, conclude Valentina Marchei, campionessa italiana di pattinaggio artistico e Ambassador Programme Lead della Fondazione Milano Cortina 2026.