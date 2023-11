AI Heroes: la conferenza italiana sull’Intelligenza Artificiale dedicata ai developer e data engineers

L’intelligenza artificiale ha cambiato significativamente anche il panorama della programmazione e dello sviluppo. I developer e gli scienziati dei dati devono capire come sfruttare i nuovi strumenti disponibili per ottimizzare e integrare il loro approccio al lavoro e la loro produttività. Per offrire un panorama di esperienze e opportunità da poter cogliere, l’ evento di AI Heroes presenta un percorso dedicato all’AI.

AI Heroes, che si terrà il 1 dicembre 2023 a Torino presso il Museo dell’Automobile e online, vedrà la partecipazione di esperti di spicco che condivideranno esempi e best practice su implementazione, integrazione e ottimizzazione dell’AI all’interno di diversi business.

L’evento AI Heroes , organizzato da Synesthesia Events, si aggiunge alla ricco carnet di appuntamenti dedicati al mondo tech (droidcon Italy, Swift Heroes, Flutter Heroes) e offrirà spunti pratici sull’utilizzo dell’AI all’interno dei contesti aziendali, non solo in ambito development e informatico.

Con l’introduzione del Prof. Guido Saracco – Rettore del Politecnico di Torino, il quale terrà uno speech dal titolo “Being a Technologist in the AI era”, il programma della giornata prevede una serie di talks che trattano l’argomento AI sotto diversi punti di vista per offrire una panoramica ampia e dettagliata. Tra i vari speaker Dario Sabella, Senior Manager Standards and Research di Intel Corporation e Elio Salvatore, Senior Solutions Engineer di Couchbase tratteranno temi come FED-XAI, che è l’approccio che combina Federated Learning (FL) di modelli eXplainable Artificial Intelligence (AI) (XAI).

Un ulteriore contributo a orientamento scientifico sul tema AI, durante AI Heroes, verrà offerto dallo speech che avrà come relatore Leonardo Chiariglione, presidente e chairman di MPAI,

l’organizzazione internazionale che sviluppa standard per la codifica dei dati basata sull’intelligenza artificiale con chiari quadri di licenza sui diritti di proprietà intellettuale.

L’importanza della tematica e della necessità di creazione di un networking che condivida e rafforzi idee e progetti arriva anche dagli sponsor di AI Heroes che hanno deciso di sostenere la conferenza. Al fianco dei prime sponsor Deltatre, Jakala e Synesthesia, troviamo anche supporting sponsor come Postpickr e Couchbase e tanti altri a supportare questa iniziativa.

“Le organizzazioni che adottano l’AI per prime saranno quelle che ne trarranno i maggiori benefici, sfruttando la tecnologia all’avanguardia e il lungo tempo di attesa necessario per “addestrare” e personalizzare la tecnologia. Per questo abbiamo deciso di creare un momento di condivisione tra esperti del settore per un confronto diretto su un tema ormai quotidiano e sul quale saremo sempre più “costretti” a misurarci”, afferma Francesco Ronchi, Presidente di Synesthesia.