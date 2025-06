AICA pronta per il Privacy Day Forum 2025

Si terrà il 6 giugno 2025, ad Arezzo Fiere & Congressi, il Privacy Day Forum, l’evento annuale di riferimento promosso da Federprivacy per tutti i professionisti e le figure aziendali che quotidianamente sono coinvolti dalle tematiche della privacy e della protezione dei dati sia nelle organizzazioni private che nella pubblica amministrazione. Protagonista di spicco del Forum sarà AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, la quale parteciperà con un panel intitolato “AICA lancia le sfide del futuro: competenze in AI, GDPR, Cybersecurity e Quantum Computing per i nuovi professionisti della privacy“.

L’appuntamento di AICA è in programma alle 10 e ospiterà gli interventi di:

Antonio Piva – Presidente AICA

– Presidente AICA Carmen Genovese – Responsabile Certificazioni Professionali AICA

– Responsabile Certificazioni Professionali AICA Valentina Fiorenza – Avvocato ed esperta del diritto applicato alle nuove tecnologie, al marketing e ai social network

– Avvocato ed esperta del diritto applicato alle nuove tecnologie, al marketing e ai social network Pierfranco Ravotto – Responsabile AICA Formazione e Direttore Bricks

– Responsabile AICA Formazione e Direttore Bricks Roberto Schiattarella – Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica Ettore Pancini – Università degli Studi di Napoli Federico II

– Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica Ettore Pancini – Università degli Studi di Napoli Federico II Rosario Cristaldi – Membro gruppo di lavoro Norma ©NIS CERT

La partnership fra AICA e Federprivacy

La partecipazione di AICA al Privacy Day Forum 2025 rafforza la partnership siglata con Federprivacy già in atto per promuovere l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie in base al Codice in materia di protezione dei dati personali e al GDPR per le attività di sicurezza dei dati e privacy in ambito ICT.

La partnership tra le due associazioni prevede, da parte di AICA, la messa a disposizione dei programmi di certificazione, i syllabus e il sistema di erogazione e correzione degli esami, oltre ai materiali formativi necessari. Da parte di Federprivacy, il riconoscimento ai propri iscritti dei crediti formativi per la formazione promossa da AICA, oltre alla possibilità di diventare un Test Center qualificato per l’erogazione delle certificazioni AICA in ambito ICT.

Lo stand di AICA

AICA sarà presente al Privacy Day Forum anche con uno stand dove sarà possibile sostenere gratuitamente l’esame di certificazione “Protezione dati personali: GDPR, privacy e sicurezza” promossa da AICA in conformità alla Norma ISO 17024: 2012.

Allo stand sarà inoltre possibile mettere alla prova le proprie conoscenze su Cybersecurity, Excel e Intelligenza Artificiale attraverso uno specifico assessment, un sistema di autovalutazione in grado di misurare le competenze su tali tematiche. Ai partecipanti verranno date in omaggio tutte le videolezioni.

Allo stand sarà infine possibile acquistare, ad un prezzo scontato, il libro “Protezione dei dati personali: approfondimenti e pratiche” degli autori Antonio Piva, Valentina Fiorenza e Stefano Gazzella. Un testo che illustra l’evoluzione del concetto di Privacy insieme alla società: i dati sono infatti al centro dell’interesse globale e richiedono sempre più figure specializzate che sappiano decifrare un mondo in continua crescita e divenire. La nuova edizione di questa guida mira a fornire una conoscenza di base sul tema, arricchita da casi pratici e tabelle riassuntive. I set di esercizi finali sono utilizzati a raggiungere la migliore preparazione per il superamento dell’esame e l’ottenimento della certificazione “Protezione dati personali: GDPR, privacy e sicurezza”.

La certificazione sulla Protezione Dati Personali

AICA da anni si occupa dei temi della privacy. In tal senso ha introdotto la sua certificazione “Protezione Dati Personali: GDPR, Privacy e Sicurezza”, indirizzata a una vasta gamma di professionisti, tra cui responsabili della privacy, Data Protection Officer (DPO), tecnici informatici, consulenti, dirigenti scolastici, insegnanti, funzionari della PA, giuristi, avvocati, ingegneri e molti altri. Questo modulo richiede che il candidato conosca l’evoluzione del concetto di privacy, la normativa nazionale sulla privacy, i contenuti del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs.196/2003) e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). I candidati devono essere consapevoli degli obblighi di sicurezza, delle responsabilità e sanzioni previste dal GDPR, e delle norme in materia di comunicazioni elettroniche non sollecitate e trattamenti illeciti.

Le certificazioni digitali per il professionista

Oltre alla certificazione sulla protezione dei dati personali, al proprio stand AICA illustrerà il proprio sistema delle certificazioni professionali dedicate ai professionisti digitali che intendono arricchire e far validare le proprie competenze nell’ambito di percorsi di qualificazione e sviluppo della professione secondo gli standard europei e internazionali. Un sistema che prende il nome di cpA – Certificazioni Professionali AICA che conta le seguenti certificazioni:

e-CF plus , lo standard europeo e-CF definisce profili professionali dai contenuti altamente specialistici o manageriali;

, lo standard europeo e-CF definisce profili professionali dai contenuti altamente specialistici o manageriali; e-CF plus EUCIP IT SPECIALIST , che si rivolge a tutti gli Amministratori di sistemi informatici di piccole dimensioni, o a chi intende diventarlo;

, che si rivolge a tutti gli Amministratori di sistemi informatici di piccole dimensioni, o a chi intende diventarlo; e-CF plus EUCIP IT ADMINISTRATOR , che si rivolge ai responsabili dell’infrastruttura ICT di piccole-medie aziende o di uffici decentrati di un grande ente;

, che si rivolge ai responsabili dell’infrastruttura ICT di piccole-medie aziende o di uffici decentrati di un grande ente; Quantum Cert , per professionisti e appassionati che vogliono acquisire e certificare competenze nel quantum computing;

, per professionisti e appassionati che vogliono acquisire e certificare competenze nel quantum computing; NIS Cert , per professionisti e operatori che vogliono acquisire e certificare competenze sulla normativa NIS2;

, per professionisti e operatori che vogliono acquisire e certificare competenze sulla normativa NIS2; European Project Management , che si rivolge al profilo del Project Manager che opera in tutti i settori economici del mercato nazionale;

, che si rivolge al profilo del Project Manager che opera in tutti i settori economici del mercato nazionale; Informatica Giuridica , che si rivolge a chi opera nel campo legale connesso all’informatica e alle implicazioni normative delle tecnologie ICT;

, che si rivolge a chi opera nel campo legale connesso all’informatica e alle implicazioni normative delle tecnologie ICT; e4job , che si rivolge a tutti i cittadini, in particolare studenti e professionisti, che vogliono sviluppare competenze digitali per il lavoro;

, che si rivolge a tutti i cittadini, in particolare studenti e professionisti, che vogliono sviluppare competenze digitali per il lavoro; EQDL, nata da un accordo con AICQ e pensata per chi desidera acquisire i concetti base della qualità.

Dichiarazioni

“Si tratta di una preziosa occasione per parlare di Quantum Computing, Intelligenza Artificiale, GDPR e Cybersecurity, solo alcuni dei temi chiave che stanno guidando la trasformazione digitale in atto, sulla quale il Privacy Day Forum vuole riflettere all’insegna della sostenibilità per un’innovazione responsabile. Tematiche rispetto alle quali ogni giorno AICA contribuisce alla costruzione della società digitale grazie alle proprie certificazioni, con l’obiettivo di diffondere la cultura e le competenze digitali fra professionisti, studenti e cittadini sempre più consapevoli nell’utilizzo della tecnologia”, dichiara Antonio Piva, Presidente AICA.