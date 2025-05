Altograno presenta “Chicco”, lo human avatar che parla 40 lingue

L’AI generativa approda anche nel settore food e trasforma la relazione tra un tradizionale, quanto innovativo, brand italiano e il suo pubblico. Parliamo di Altograno del Gruppo Casillo, che presenta ufficialmente Federico Altograno, detto Chicco, lo human avatar sviluppato a partire dalla tecnologia di AI generativa di Microsoft e attraverso la collaborazione con il partner Hevolus.

L’essenza innovativa del brand Altograno – che grazie al metodo brevettato Lavorazione Circolare, recupera le parti più preziose del chicco di grano, esaltando nutrizione e sostenibilità – si riflette anche nella strategia di commercializzazione della nuova gamma di prodotti.

L’AI generativa che racconta il tradizionale percorso del chicco

La rivoluzione prosegue nel punto vendita grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa: d’ora in poi il consumatore si potrà avvicinare allo scaffale e attivare un assistente virtuale basato su AI conversazionale. Il percorso dal chicco alla tavola inizia così, con un vero e proprio dialogo vocale e immediato. L’utente potrà fare domande e approfondire curiosità, e riceverà risposte precise, in tempo reale, nella propria lingua. Altograno inaugura così un’esperienza immersiva: i benefici di un prodotto “parlante” a scaffale, uno sfarinato con valori nutrizionali molto superiori alla media, spiegati in modo semplice e fluido attraverso uno scambio interattivo, interpretando bisogni e livelli di competenza degli interlocutori.

Puntando sull’AI Generativa insieme a Microsoft ed Hevolus, Altograno incarna i suoi valori di tradizione e innovazione e permette alla nuova generazione di farine ad alte prestazioni di raccontarsi, con l’obiettivo di migliorare la customer experience e accompagnare il consumatore in una scelta consapevole nel settore del bakery, farina per pasta, pizza, dolci, snack, taralli.

Caratteristiche di “Chicco”: Altograno sceglie la tecnologia Microsoft ed Hevolut

Chicco è stato sviluppato a partire dalla soluzione per la creazione di agenti personalizzati XR Copilot di Hevolus, che fa leva sui servizi cloud ed AI della piattaforma Microsoft Azure, tra cui importanti funzionalità di content safety a garanzia della conformità delle informazioni veicolate, e il nuovo servizio Text-to-Speech Avatar che abilita la sintesi vocale, l’animazione facciale e il video rendering in tempo reale. Grazie a questo human avatar in grado di interagire in 40 lingue, Altograno diventa un’esperienza da vivere: la voce del grano che offre conoscenza in tempo reale ad ogni interlocutore, la tecnologia che accorcia le distanze tra innovazione e persone. Casillo, con XRCopilot e la tecnologia di Gen AI di Microsoft, non rivoluziona solo il mondo degli sfarinati del grano, ma il modo di comunicare, presentare, vendere e formare. Si superano così gli strumenti tradizionali, quali brochure da sfogliare, e l’interazione diventa unica: ogni contesto si trasforma in uno spazio di connessione intelligente. Uno degli ingredienti più semplici, uno sfarinato, può fare così anche il suo debutto sui social con l’avatar interattivo Federico, detto Chicco, già attivo e accessibile mediante QR code in panifici, pizzerie e negozi.

Un nuovo portavoce virtuale e interattivo

Un’innovazione non esclusivamente pensata per un approdo consumer, ma anche funzionale in contesti business-to-business, come eventi fieristici o presentazioni internazionali, in cui lo human avatar può entrare in scena per ingaggiare in modo più impattante i target di riferimento. La nuova figura realistica e interattiva può farsi, infatti, portavoce del brand Altograno, raccontando una nutrizione senza precedenti: fino a + 50% di proteine; + 40% di fibre, -30% di glutine; -25% di carboidrati rispetto a farine e semole integrali, recuperando le parti più preziose del grano con l’innovativo metodo Lavorazione Circolare. Buyer, distributori, chef, formatori, nutrizionisti, medici, sportivi o stakeholder possono ora confrontarsi con un’interfaccia capace di rispondere con un linguaggio tecnico, modulare il livello di dettaglio, e integrare video, modelli 3D, schede prodotto o documentazione formativa. La presentazione non è più statica, ma diventa così un dialogo strategico, a misura del singolo interlocutore. Altograno, nato da una tradizione secolare, eccellenza del Made in Italy, traccia quindi una nuova frontiera della relazione professionale e cavalca il trend degli agenti AI nei processi aziendali.

Altograno trasforma il suo modo di comunicare con i consumatori

Con XR Copilot e la tecnologia di AI Generativa di Microsoft, il rapporto tra azienda e pubblici di riferimento – sia consumer, sia business – cambia radicalmente. L’informazione non è più trasmessa in modo passivo: è un’esperienza viva, immersiva, personalizzata. L’avatar non si limita a fornire dati: accompagna, spiega, coinvolge, costruendo interazioni che generano conoscenza, un valore aggiunto per raccontare un prodotto consigliato dall’A.I.Nut., l’Associazione Italiana Nutrizionisti, e impatto sulla sostenibilità disponibile pubblicamente in EPD.

Al centro di questa trasformazione e dello sviluppo di Chicco c’è una piattaforma intuitiva, alimentata con semplicità tramite drag & drop di contenuti. I documenti diventano materia viva: elaborati, sintetizzati, adattati in tempo reale dall’intelligenza artificiale, che riconosce il profilo dell’utente e calibra il linguaggio, lo stile e il grado di approfondimento, abbattendo barriere linguistiche, culturali e operative e offrendo un supporto costante e multicanale. Uno sviluppo tecnologico che in passato richiedeva mesi, se non anni, oggi è stato realizzato in poche settimane. XR Copilot di Hevolus e la tecnologia abilitante di Microsoft hanno accelerato il go-to-market, ottimizzato i processi e ridotto i costi dell’innovazione tecnologica di Altograno. Ma soprattutto, trasformano la relazione con il prodotto in un’esperienza reale, intelligente, memorabile.

Dichiarazioni

“La collaborazione strategica con Microsoft Italia ed Hevolus ci ha permesso di sviluppare in tempi record e con pochissimo effort tecnico ‘Federico’, detto ‘Chicco’, un assistente virtuale basato su AI generativa che comunica efficacemente le caratteristiche distintive del nostro prodotto, adattando automaticamente linguaggio, tono e livello di tecnicità all’interlocutore. Ciò permette a noi e ai nostri partner di avere uno strumento accurato e scalabile per divulgare correttamente Altograno a chef, artigiani, tecnologi alimentari, nutrizionisti, medici, sportivi e consumatori attenti ad uno stile di vita sano, in tutto il mondo”, ha dichiarato Graziano Stasi, Responsabile di Altograno.

“Siamo orgogliosi di collaborare, in sinergia con il nostro partner Hevolus, con un’eccellenza del Made in Italy come Casillo e con il suo nuovo brand Altograno per accelerarne il percorso di crescita a livello internazionale. Il lancio di Chicco rappresenta un progetto rivoluzionario, che dimostra il valore dell’AI Generativa a supporto della crescita delle realtà locali. Grazie a questo nuovo assistente virtuale, sviluppato a partire dalla soluzione di Gen AI di Hevolus e abilitato dalla tecnologia Microsoft, è possibile ripensare i processi e inaugurare un nuovo modello di commercializzazione e dialogo dell’azienda con i mercati di riferimento B2B e B2C, per essere più efficienti ma soprattutto più efficaci”, ha aggiunto Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.

“XR Copilot sta trasformando il mercato, e la collaborazione con il Gruppo Casillo, di cui siamo particolarmente orgogliosi, ne è la prova concreta: innovazione e tradizione si incontrano, portando l’eccellenza del Made in Italy nel futuro della customer experience globale”, ha affermato Antonio Squeo, CEO di Hevolus. “Grazie a XR Copilot, Altograno ha rivoluzionato il lancio del prodotto, creando un assistente virtuale multilingua, autonomo e interattivo, capace di dialogare in 40 lingue e fornire risposte personalizzate e corrette in tempo reale. In ambito B2B, l’human avatar interattivo ha ridefinito la comunicazione, integrando video, modelli 3D e contenuti tecnici. XR Copilot non è solo una piattaforma, è un cambio di paradigma: intuitiva, potente e versatile, accelera il go-to-market, ottimizza i processi e riduce i costi. Da oggi il go-to-market cambia volto, e ha l’identità di XR Copilot.”