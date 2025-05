Alveo Group: un anno di nascita, crescita e successo

Il 2024 è stato un anno importantissimo per Alveo Group, realtà di riferimento sulla scena nazionale e internazionale per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale ed attualmente formato da due società, PA ABS e PA Expertise. L’azienda ha chiuso il 2024 con una crescita in volume e marginalità, confermando il proprio ruolo di player strategico del mercato ICT, a pochi mesi della sua costituzione.

Il 2024 vissuto da Alveo Group

Alveo Group ha registrato nel corso del 2024 ricavi pari a € 65 milioni, in crescita del 10,6% rispetto all’esercizio precedente. Ad ottenere questo risultato hanno contribuito le controllate PA ABS e PA Expertise che hanno raggiunto il record storico di volumi, a conferma della solidità industriale e della visione strategica che ha guidato la nascita di Alveo Group. La marginalità è migliorata registrando un EBITDA Adjusted di € 11,3 milioni e un EBITDA Margin oltre il 17%.

Alveo Group nasce dall’unione di due storiche aziende italiane, PA ABS e PA Expertise, attraverso un’operazione di Management Buyout supportata da fondi come Alcedo, attivo nel settore dell’innovazione digitale e delle tecnologie IT. Oggi, Alveo è un Gruppo in grado di offrire soluzioni digitali complete e performanti, grazie a un modello di leadership agile e collaborativa.

Con un organico di circa 650 tra collaboratori e dipendenti e oltre 10 sedi strategiche nelle principali città del Nord e Centro Italia, tra cui Milano, Bologna, Torino, Roma, Padova e la sede legale a Udine, Alveo Group continua il proprio percorso di sviluppo con una capillarità in tutta Italia. La società si distingue per la sua value proposition innovativa, offrendo consulenza e soluzioni avanzate di Business Integration, Cloud, ERP SAP e Microsoft, Business Analytics, sviluppo di software personalizzati, CRM e automazione dei processi.

Dichiarazioni

Marco Calzolari, Presidente e Amministratore Delegato di Alveo Group, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno positivo per Alveo Group, non solo per i risultati raggiunti ma anche perché ha segnato la nostra nascita. Fin dall’inizio, abbiamo costruito una base azionaria solida, il Gruppo è infatti supportato da fondi di investimento come Alcedo SGR ed un pool di investitori finanziari composto da FVS SGR, Friulia, Clessidra Capital Credit SGR, affiancati da un gruppo di 26 manager interni, guidati dai principali ideatori del progetto Mariano Thiella e Fabio Scagliarini, CEO rispettivamente di PA ABS e PA Expertise. Questo innovativo modello di equity partnership diffusa ci ha permesso di ottenere risultati eccellenti già nel primo anno di attività, registrando un aumento dei volumi e della marginalità, senza operazioni straordinarie di M&A. Questi risultati testimoniano la solidità del nostro modello di business e l’impegno costante del nostro team nel fornire soluzioni digitali all’avanguardia per imprese e Pubblica Amministrazione. Guardiamo con fiducia al futuro, puntando a rafforzare la nostra presenza nel mercato ICT, un settore che si prevede in forte espansione nei prossimi anni, e a consolidare il nostro ruolo tra i principali player nazionali”.