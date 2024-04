Appian Innovation Awards: conosciamo i vincitori del 2024

Appian ha annunciato i vincitori degli Appian Innovation Awards 2024 in occasione di Appian World 2024. Ogni anno gli Innovation Awards premiano i clienti che hanno realizzato soluzioni d’impatto con la piattaforma Appian. I finalisti di quest’anno hanno implementato con successo l’automazione dei processi AI per offrire un significativo valore aggiunto.

La giuria degli Appian Innovation Awards comprendeva Pavel Zamudio, Chief Customer Officer di Appian, Neil Ward-Dutton, VP of AI, Automation and Analytics di IDC Europe e Juan Carlos Crespo Zaragoza, Deputy General Manager and Executive VP di Inetum, società globale di servizi IT. Sfruttando il data fabric e la tecnologia di intelligenza artificiale, i vincitori hanno confermato la possibilità di realizzare soluzioni innovative con l’automazione dei processi di nuova generazione.

I vincitori degli Appian Innovation Awards di Europa e Medio Oriente

Comune di Milano : tra i vincitori degli Appian Innovation Awards il Comune di Milano utilizza Appian per automatizzare e digitalizzare i processi chiave, trasformare l’esperienza dei cittadini e innovare l’erogazione dei servizi per oltre 1,3 milioni di abitanti. Sviluppato in meno di due mesi, il tempo di richiesta e consegna dei pass per parcheggi per disabili si è ridotto da tre settimane a 13 ore, offrendo un’esperienza migliore e un servizio più rapido ai cittadini. Partendo da una sola applicazione digitale, Milano consente ora ai propri cittadini di avviare 23 tipi di richieste online per servizi residenziali, assistenza sociale e sanitaria, permessi edilizi e catastali, appalti, gestione dei biglietti e altro ancora. Oltre a migliorare l’esperienza dei cittadini, la piattaforma Appian si integra con 90 sistemi esistenti per automatizzare e semplificare le operazioni di back-office dei dipendenti comunali.

: la più grande banca d’affari del Regno Unito si è trovata di fronte a problemi legati alla gestione di più livelli di processi di governance interna e di approvazioni. In passato, la modifica di una policy poteva richiedere fino a tre o quattro settimane per essere completata. Per passare dalla fase di ideazione a quella di realizzazione potevano essere necessari da 3 a 4 mesi per soddisfare tutti i requisiti di valutazione del cambiamento e del rischio. Il team di NatWest è riuscito a ridurre i tempi del ciclo di governance dei cambiamenti e dei rischi automatizzando il 46% dei dati nei processi di governance, dimezzando oltre 800 domande di triage e semplificando le valutazioni multiple. Ad esempio, il tempo di governance dei prodotti è sceso da 4,5 giorni a meno di 20 minuti, marcando una tappa fondamentale nel loro obiettivo finale di ridurre il tempo di ciclo da 73 giorni a 73 minuti. Leroy Merlin: il terzo rivenditore globale di articoli per la casa ha una vasta presenza in 13 paesi e una forza lavoro di circa 000 dipendenti. Leroy Merlin ha ampliato le proprie attività in modo digitale, affrontando al contempo nuove sfide dovute all’aumento degli ordini nell’e-commerce e in negozio. Leroy Merlin ha cercato una soluzione più efficiente a causa di un lungo processo manuale di rimborso e restituzione, dovuto a silos di dati e lentezza nelle approvazioni. Scegliendo Appian e utilizzando le sue funzionalità di automazione, il processo di rimborso e restituzione, che prima richiedeva 10-12 giorni, ora ne richiede circa 1,5-2, riducendo in modo significativo gli arretrati e migliorando la soddisfazione dei clienti. In particolare, l’implementazione ha portato a un’automazione del 90% delle attività manuali, a un aumento del 20% del Net Promoter Score, a un miglioramento del 55% dell’efficienza nell’elaborazione dei rimborsi e a un miglioramento del 15% dell’efficienza e della qualità della preparazione degli ordini, a dimostrazione dell’impegno di Leroy Merlin per l’innovazione e la centralità del cliente.

I vincitori del Nord America

The Carlyle Group : il vincitore degli Appian Innovation Awards Carlyle, ha utilizzato la piattaforma Appian per semplificare la contabilità aziendale, ottenendo una notevole riduzione dei processi manuali grazie all’automazione e all’integrazione con i sistemi preesistenti in tutte le aree, tra cui la contabilità, la conformità, le imposte, il settore legale e altre funzioni aziendali. Questo intervento ha migliorato in modo significativo l’efficienza operativa e la trasparenza dei processi a livello aziendale. Inoltre, Carlyle ha registrato una netta riduzione del tempo necessario per l’elaborazione delle chiamate e delle distribuzioni, oltre a un reporting finanziario più rapido e a una contabilità in tempo reale.

Settore pubblico USA

Esercito degli Stati Uniti: questo ente aveva bisogno di modernizzare il suo obsoleto sistema di scrittura dei contratti. Partendo dal successo dell’implementazione presso l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, l’Esercito ha distribuito la nuova applicazione a 400 utenti in una dozzina di stati e località al di fuori degli Stati Uniti continentali in sole 23 settimane. In seguito, l’Esercito ha emesso 123 contratti attraverso il sistema, per un totale di 41 milioni di dollari, e ha in programma di espandere l’uso dell’applicazione a 2.800 utenti. In futuro, la visione a lungo termine prevede l’iscrizione al sistema di circa 10.000 professionisti dell’Esercito, distribuiti su 300 siti.

I vincitori dell’Appian Innovation Awards dell’Asia-Pacifico