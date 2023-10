Apulia Cybersecurity Forum 2023 dal 17 al 20 ottobre a Molfetta

Al via la quarta edizione dell’ “Apulia Cybersecurity Forum 2023”, l’evento organizzato in Puglia da Exprivia che, dal 17 al 20 ottobre, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, ricercatori ed esperti del settore per indagare le sfide emergenti e le soluzioni più attuali nel mondo della sicurezza informatica. L’appuntamento avrà luogo presso la sede centrale del gruppo ICT a Molfetta e sarà possibile seguirlo in streaming da remoto.

“Con l’Apulia Cybersecurity Forum continua l’impegno di Exprivia nella diffusione della cultura sulla cybersecurity affinché imprese, cittadini e organizzazioni sviluppino maggiore consapevolezza e responsabilità sulle criticità e i pericoli a cui sono esposti in rete – dichiara Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia. – L’iniziativa, che promuoviamo per il quarto anno in Puglia, rappresenta anche un’occasione per condividere i progressi raggiunti da aziende, enti locali e partner che affianchiamo quotidianamente con i nostri progetti”.

In occasione del “Mese Europeo della Cybersecurity (ECSM)” – iniziativa dell’Unione Europea volta a sensibilizzare alla consapevolezza sulle minacce informatiche e promuovere la cultura della sicurezza per imprese e cittadini – le tavole rotonde e i singoli interventi dell’Apulia Cybersecurity Forum saranno dedicati ad approfondimenti su casi reali, best practice e principali criticità. Gli esperti si confronteranno su come si possa conciliare il repentino progresso tecnologico con le esigenze di sicurezza, del software e dell’hardware; sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, sull’approccio Zero Trust, oltre che sulla gestione del rischio, sulla digitalizzazione sicura nell’ambito dell’Industria 4.0, l’automazione e l’importanza del connubio tra intelligenza artificiale e cybersecurity.

Durante la quarta edizione dell’Apulia Cybersecurity Forum si parlerà tra le altre cose di: Automotive Cyber Security con il progetto Vehicle-Soc realizzato per MACNIL e basato sul coordinamento efficace delle risposte alle minacce cibernetiche legate ai veicoli; sicurezza delle infrastrutture, e in particolare dell’infrastruttura chimica, con il progetto SECURE SAFE APULIA (realizzato in partnership con quattro imprese pugliesi, MACNIL, OPENWORK, SYSMAN, EUSOFT e tre atenei del territorio, l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento); sicurezza informatica nel settore Aerospace, con riferimento all’importanza della cybersecurity nelle missioni di osservazione della Terra, come per il progetto Europeo IRIDE a cui ha partecipato Exprivia e nel quale sono state applicate importanti misure di sicurezza cibernetica per proteggere il passaggio dei dati dal satellite alle stazioni di terra.

Infine, venerdì 20 ottobre, nell’ambito dell’Apulia Cybersecurity Forum, sarà presentato il Threat Intelligence Report, il rapporto sulle minacce informatiche redatto dall’Osservatorio Cybersecurity di Expriva e relativo ai dati su attacchi, incidenti e violazioni della privacy registrati in Italia nel trimestre luglio-settembre 2023.