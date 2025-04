Brain4Data migliora il suo assistente digitale con la GenAI di Oracle

L’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) offre alle aziende la possibilità di migliorare e potenziare i servizi offerti.

Brain4Data, una delle startup tedesche in rapida crescita nel panorama dell’intelligenza artificiale, ha scelto Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI Service e Oracle Database 23ai per potenziare Fred, l’assistente digitale della startup.

Brain4Data aggiorna le funzionalità di Fred, il suo assistente digitale

Grazie alle soluzioni Oracle, Brain4Data ha semplificato i processi operativi e ridotto i costi per i propri clienti, e al contempo ha potenziato Fred con le funzionalità di intelligenza artificiale generativa (GenAI), migliorando notevolmente le prestazioni e l’esperienza degli utenti.

Fred, lanciato nel 2021, è stato sviluppato per assistere le piccole imprese nella ricerca di informazioni e automazione di attività di routine a supporto dei processi aziendali, quali gestione dei clienti, pianificazione di progetti e delle relative necessità di personale, supporto alle vendite e reportistica finanziaria. Fred è implementato come servizio gestito e integrabile con le applicazioni aziendali dei clienti tramite API, e si è affermato sul mercato tedesco soprattutto in settori come l’edilizia, la produzione manifatturiera e la logistica.

Per consolidare il proprio successo e migliorare ulteriormente usabilità e precisione del proprio assistente digitale, Brain4Data ha scelto Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Oracle Database 23ai per integrare in Fred funzionalità GenAI che permettono di sfruttare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e ampliare l’utilizzo dei dati interni dei clienti.

I vantaggi derivanti dall’implementazione della tecnologia Oracle

“Il servizio di AI generativa di OCI ci ha offerto una piattaforma robusta e flessibile per lo sviluppo e addestramento dell’intelligenza artificiale che ha permesso di potenziare rapidamente Fred con LLM e funzionalità di intelligenza artificiale generativa”, ha affermato Jan-Peter Meyer, Chief Technology Officer di Brain4Data. “Dopo pochi mesi di utilizzo di OCI, Fred è in grado di rispondere a oltre l’80% delle domande degli utenti finali con un elevato grado di accuratezza e di fornire ai nostri clienti informazioni e contestualizzazioni su misura, proprio come farebbe una persona del nostro team”.

Per integrare Fred con LLM commerciali e aggiungere funzionalità di GenAI, Brain4Data si avvale del servizio GenAI di OCI che permette di implementare compiti come la generazione di testi, la sintesi e l’analisi della similarità semantica. Inoltre, la startup utilizza la funzionalità AI Vector Search di Oracle Database 23ai per la Retrieval Augmented Generation (RAG), che consente di combinare in modo sicuro ricerche private all’interno dei dati non strutturati di un cliente – come immagini e documenti PDF – con i dati aziendali privati. In questo modo Brain4Data è riuscita a migliorare precisione, efficienza e sicurezza di Fred.

“Un fattore fondamentale per il successo di Fred è la sua capacità di attingere ai dati specifici di ciascun cliente – tra cui vasti archivi di dati non strutturati, archiviati tipicamente come PDF, nelle piccole imprese – per affinare e rendere più appropriate le sue risposte ai clienti”, ha aggiunto Jan-Peter Meyer. “Oracle Database 23ai ci fornisce questa capacità, consentendoci di archiviare molteplici tipologie di dati dei clienti in un unico database convergente. Tutto ciò ha contribuito a semplificare i processi e a ridurre i costi per i nostri clienti, grazie alla gestione di un minor numero di database e a una ridotta movimentazione dei dati”.

Al fine di rispettare le normative di sicurezza e localizzazione dei dati, Brain4Data si affida a OCI per ospitare tutti i dati dei clienti in Germania. Inoltre, OCI fornisce a Brain4Data risorse di calcolo che consentono di soddisfare in modo più efficiente i requisiti di latenza e prestazioni del servizio Fred, e di far scalare dinamicamente il servizio verso nuovi segmenti di mercato in base all’evoluzione del business.