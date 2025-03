Oracle presenta AI Agent Studio

Oracle ha annunciato AI Agent Studio per Fusion Applications, una piattaforma completa per la creazione, il potenziamento e l’estensione, il deployment e la gestione di agenti AI e team di agenti AI in tutta l’azienda.

Il nuovo AI Agent Studio, che fa parte della Suite di applicazioni Oracle Fusion Cloud, offre strumenti di facile utilizzo a clienti e partner per creare agenti di intelligenza artificiale personalizzati che rispondano a esigenze aziendali complesse e possano così aiutare a migliorare ulteriormente la produttività.

“Gli agenti di intelligenza artificiale rappresentano la nuova fase dell’evoluzione delle applicazioni aziendali e, proprio come per le applicazioni esistenti, i leader aziendali hanno bisogno della flessibilità necessaria per creare funzionalità particolare che rispondano alle loro specifiche esigenze aziendali in continua evoluzione”, ha dichiarato Steve Miranda, executive vice president of applications di Oracle. “Il nostro AI Agent Studio si basa sugli oltre 50 agenti AI che abbiamo già introdotto e offre ai nostri clienti e partner la flessibilità necessaria per creare e gestire facilmente i propri agenti AI. Grazie agli agenti già integrati nelle nostre Fusion Applications e al nuovo AI Agent Studio, i clienti saranno in grado di potenziare ulteriormente l’automazione e, in definitiva, ottenere di più spendendo meno”.

Disponibile, infatti, senza alcun costo aggiuntivo, Oracle AI Agent Studio offre strumenti di facile utilizzo, tra cui test avanzati, robuste attività di validazione e sicurezza integrata, che aiuteranno i clienti e i partner delle applicazioni Oracle Fusion Cloud a creare e gestire gli agenti AI.

Sfruttando la stessa tecnologia utilizzata da Oracle per costruire gli agenti AI, Oracle AI Agent Studio consente agli utenti di estendere facilmente gli agenti predefiniti e/o di crearne di nuovi, per poi implementarli e gestirli in tutta l’azienda. Gli agenti AI progettati in Oracle AI Agent Studio si integrano perfettamente con le Oracle Fusion Applications e possono collaborare con agenti di terze parti per svolgere processi complessi anche in più fasi.

All’interno di Oracle AI Agent Studio ci sono le seguenti funzionalità:

– Librerie di modelli di agenti: consentono agli utenti di creare i propri agenti di intelligenza artificiale con modelli precostituiti associati a prompt in linguaggio naturale. Gli utenti possono sfruttare la possibilità di modelli già pronti per supportare una varietà di scenari aziendali, ad esempio l’opportunità di fare una quotazione, l’elaborazione degli ordini di reso o la programmazione dei turni.

– Orchestrazione del team di agenti: consente agli utenti di configurare più agenti per lavorare insieme alle persone su attività complesse, attraverso modelli preconfigurati. Per un maggiore controllo, gli utenti possono aggiungere checkpoint e approvazioni durante i processi multi-fase.

– Estensibilità degli agenti: consente agli utenti di modificare ed estendere gli oltre 50 agenti AI predefiniti delle Oracle Fusion Applications aggiungendo documenti, strumenti, prompt o API per soddisfare le esigenze specifiche del settore e dell’azienda.

– Scelta di LLM: consente agli utenti di accedere a una serie di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Gli utenti possono scegliere tra LLM specificamente ottimizzati per Oracle Fusion Applications, come Llama e Cohere, o inserire altri LLM esterni specifici per il settore, per casi d’uso particolari.

– Integrazione nativa con Fusion: consente agli utenti di creare rapidamente agenti pronti all’uso per l’azienda, dando accesso diretto alle API delle Oracle Fusion Applications, alla knowledge base e agli strumenti predefiniti, senza complesse personalizzazioni. Questa profonda integrazione preserva automaticamente la logica aziendale specifica dell’azienda all’interno dei flussi di lavoro alimentati dall’intelligenza artificiale.

– Integrazione di sistemi di terze parti: consente agli utenti di collegare gli agenti AI di Oracle Fusion Applications ad agenti di terze parti tramite API sicure che supportano sia le fasi successive immediate che i processi di lunga durata.

– Struttura di fiducia e sicurezza: consente agli utenti di creare e implementare agenti che all’interno di un quadro di riferimento sicuro, richiedendo agli agenti dell’AI Agent Studio di applicare sempre le configurazioni di sicurezza, i criteri e i controlli di accesso più recenti di Oracle Fusion Applications. Ciò consente inoltre agli utenti di creare agenti AI senza dover riconfigurare le impostazioni di sicurezza o firmare nuovi accordi.

– Strumenti di convalida e test: consente agli utenti di mantenere qualità e accuratezza verificando e monitorando i risultati all’interno dei flussi di lavoro guidati dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, gli strumenti di validazione e test integrati aiutano a garantire affidabilità, ripetibilità, spiegabilità, sicurezza e prestazioni dei risultati dell’AI.

Il supporto della rete dei partner Oracle

“L’innovazione basata sull’AI sta consentendo ai nostri clienti di reinventare i processi e trasformare il modo in cui lavorano, spostando in avanti la frontiera delle prestazioni”, ha dichiarato Lan Guan, Chief AI Officer di Accenture. “Secondo una nostra recente ricerca, le architetture agentiche che prevedono agenti AI diventeranno mainstream nel 2025, con un numero di organizzazioni che intende investire in queste capacità tre volte superiore rispetto al 2024. Nel continuare con Oracle nel nostro impegno ad aiutare i clienti di tutti i settori ad accelerare l’adozione dell’AI, il nuovo Oracle AI Agent Studio ci permetterà di orchestrare agenti di Oracle più potenti, con la piattaforma AI Refinery di Accenture, per raggiungere nuovi livelli di produttività e crescita.”

“Con la rapida ascesa degli agenti AI, le organizzazioni si trovano ad affrontare una sfida continua su come gestire e misurare l’impatto di questi lavoratori digitali”, ha dichiarato Mauro Schiavon, global chief commercial officer di Oracle Business e principal di Deloitte Consulting LLP. “I leader aziendali cercano di dimostrare il ROI dei loro investimenti nell’AI, e piattaforme come il nuovo AI Agent Studio di Oracle possono consentire una personalizzazione che risponde proprio alle esigenze aziendali specifiche. Siamo entusiasti di aiutare i nostri comuni clienti in tutti i settori a sviluppare e implementare l’AI agentica per creare valore e vantaggio competitivo”.

“Gli agenti possono contribuire a liberare il valore dell’AI per l’impresa. Stiamo entrando in un periodo di organizzazioni agentiche che cambieranno radicalmente il modo in cui lavoriamo in tutte le funzioni e in tutti i settori”, ha dichiarato Dan Priest, US Chief AI Officer di PWC. “L’esperienza senza pari di PwC nel collaborare con Oracle per trasformare le attività dei nostri clienti ci rende entusiasti di ciò che potremo fare con l’AI Agent Studio: più IQ, nuove capacità, tutto porta a grandi possibilità.”