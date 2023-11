Buste paga e pagamenti: partnership tra ADP e Convera

ADP, fornitore mondiale di soluzioni per la gestione del capitale umano (HCM), e Convera, impresa Fintech globale per le transazioni B2B, hanno annunciato oggi una collaborazione per offrire una soluzione completa end-to-end per le buste paga e i pagamenti ai clienti ADP.

ADP è leader di mercato nella fornitura di soluzioni per buste paga in tutto il mondo. La conoscenza approfondita di ADP del panorama normativo relativo agli stipendi, insieme alla grande esperienza nei sistemi di pagamento di Convera, offrono una soluzione di pagamento e buste paga di prim’ordine.

Leader di mercato nella semplificazione dei pagamenti transfrontalieri B2B, Convera sposta denaro in più di 200 paesi e in più di 140 valute per una clientela globale di oltre 30.000 aziende. Convera si avvale di decenni di esperienza nel settore e di soluzioni specializzate per soddisfare le esigenze di aziende di ogni dimensione aziendale da diverse aree geografiche e vanta una comprovata esperienza nel supporto al settore delle buste paga.

La collaborazione consentirà ai clienti ADP di migliorare l’efficienza e rendere meno complessi i processi di payroll e di pagamento, gestendoli attraverso un’unica piattaforma integrata. Insieme, ADP e Convera offriranno servizi accessibili a livello globale che rispettino i complessi obblighi normativi locali e internazionali e forniscano solidi livelli di sicurezza, consentendo alle aziende di operare e crescere serenamente.

“Siamo entusiasti di collaborare con ADP per offrire ai suoi clienti una soluzione di assoluto livello“, ha dichiarato Patrick Gauthier, CEO di Convera. “Le aziende si trovano ad affrontare cambiamenti drammatici, che vanno dagli sconvolgimenti economici alle fluttuazioni valutarie, dai vincoli normativi alle trasformazioni del mercato del lavoro. In qualità di una delle più grandi reti di pagamento aziendale a livello globale, ci proponiamo di aiutare i nostri clienti a far crescere il loro business in tranquillità, e non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione strategica per servire la clientela globale di ADP e far evolvere insieme il nostro ecosistema di pagamenti integrati”.

“Per una gestione accurata e tempestiva delle buste paga non è sufficiente stanziare i relativi fondi. Molte organizzazioni non hanno l’esperienza o le risorse necessarie per gestire le retribuzioni del personale lavorando su diversi paesi, valute e legislazioni. ADP, in collaborazione con Convera, è lieta di gestire questa complessità per i nostri clienti“, ha dichiarato Frank Smits, Presidente di ADP Celergo Streamline. “Combinando le soluzioni di pagamento di Convera con l’esperienza di ADP nelle buste paga, offriamo ora un nuovo modo di gestire il pagamento degli stipendi a livello internazionale con una soluzione integrata end-to-end, migliorando l’accuratezza, la conformità legale e la sicurezza dei pagamenti all’interno di un flusso di lavoro semplificato e automatizzato, riducendo al minimo la necessità per i clienti di accedere a diverse piattaforme bancarie e offrendo ai nostri clienti un processo unico, semplice e sicuro”.