Cagliari si prepara ad accogliere il Security Summit

L’innovazione tecnologica che stiamo attraversando ha portato, senza dubbio, enormi benefici al nostro Paese, ma anche dei rischi legati alla cybersecurity.

Tra i vantaggi dell’innovazione digitale c’è lo sviluppo del settore turistico alberghiere e le enormi potenzialità per le piccole e medie imprese del Made in Italy che derivano da esso; imprescindibile è, tuttavia, la consapevolezza dei rischi cyber che devono essere fronteggiati.

Questi temi saranno indirizzati nel corso di Security Summit Cagliari, organizzato da Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica con Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica, declinando il format consolidato del convegno sulle esigenze locali ed economiche del territorio sardo.

Alcune anticipazioni del Security Summit Cagliari

L’appuntamento con Security Summit Cagliari è il 18 settembre presso il Tiscali Auditorium, a partire dalle 9.30. I professionisti di Clusit si confronteranno con istituzioni, imprese e centri di ricerca sardi a partire dalla sessione plenaria di apertura “Tendenze ed evoluzione della cyber security in Sardegna: il punto di vista delle Istituzioni di riferimento e delle realtà locali rispetto ai trend nazionali ed internazionali”, che vedrà la partecipazione di Confindustria, Polizia Postale Sardegna, della Regione Sardegna e dell’Università degli Studi di Cagliari. Modererà il dibattito Alessio Pennasilico del Comitato Scientifico di Clusit, facilitando il confronto di istituzioni e realtà locali anche alla luce dei dati più recenti sulla situazione nazionale e mondiale della cyber security contenute nel Rapporto Clusit.

Nel corso della giornata si alterneranno poi sessioni formative, tavole rotonde istituzionali e settoriali dedicate all’analisi dei rischi e alle possibili strategie di difesa per le imprese del territorio, con particolare focus sul settore turistico e delle piccole e medie imprese locali.

Chiuderà la giornata di lavori la tavola rotonda “Come presidiare la sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese del territorio, tra minacce cyber e opportunità di innovazione digitale”: con la moderazione di Luca Bechelli, del comitato scientifico di Clusit si confronteranno alcuni attori della piccola, media e grande impresa, con uno sguardo alla vocazione turistica tipica della regione Sardegna, tra cui:

Renato Barbon, Hotel Regina Margherita

Bruno Ceradelli, GNV, Grandi Navi Veloci

Marco Deiosso, 181 Travel

Rocco Mammoliti, Poste Italiane

Marcello Orizi, Mentefredda

Simonetta Sabatino, Saras

L’obiettivo del Security Summit Cagliari sarà comprendere come affrontare le sfide della cybersecurity al variare delle possibilità di accesso alle competenze, alle tecnologie, ed alla disponibilità economica, puntando sull’importanza di fare sistema, il rispetto delle normative, le opportunità della digitalizzazione, particolarmente rilevanti in territori lontani dai principali baricentri economici della nazione.

Modalità di partecipazione

Il programma di Security Summit Cagliari è in aggiornamento. La partecipazione, esclusivamente in presenza, è gratuita – previa registrazione online – e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Security Summit si è svolto nel 2024 a Milano e Roma; dopo la tappa di Cagliari, sarà a Verona il 24 ottobre. Il 7 novembre è previsto Security Summit Streaming Edition, fruibile interamente da remoto. Si sono inoltre svolti convegni dedicati ai settori verticali Energy & Utilities, Healthcare; il 7 novembre è in agenda anche l’appuntamento con Security Summit Manufacturing.