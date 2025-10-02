Celonis guida l’evoluzione della Process Intelligence

Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence, annuncia il raggiungimento di importanti traguardi che dimostrano il suo leading role nel rendere l’AI efficace per le aziende di tutto il mondo.

La piattaforma di Process Intelligence di Celonis, che include AgentC – una suite di tool di AI agent, integrazioni e partnership – e Orchestration Engine, fornisce il contesto operativo mancante per creare agenti autonomi e orchestrare i risultati, coordinando in modo intelligente le azioni all’interno di workflow complessi che coinvolgono più agenti AI, human task e automazioni di sistema.

La Process Intelligence di Celonis potenzia l’Enterprise AI per massimizzare il valore

Alcuni esempi nei clienti Celonis:

State of Oklahoma : risposta alle domande sullo stato del procurement su larga scala;

: risposta alle domande sullo stato del procurement su larga scala; Smurfit Westrock : ottimizzazione delle scorte per ridurre i costi e migliorare l’efficienza;

: ottimizzazione delle scorte per ridurre i costi e migliorare l’efficienza; AstraZeneca: riduzione dell’eccesso di inventario e continuità nella distribuzione dei farmaci essenziali;

riduzione dell’eccesso di inventario e continuità nella distribuzione dei farmaci essenziali; Ilunion: snellimento delle operazioni di servizio e più tempo per ciò che conta davvero;

snellimento delle operazioni di servizio e più tempo per ciò che conta davvero; Uniper : maggiore visibilità, riduzione dei tempi di ciclo e trasformazione sostenibile;

: maggiore visibilità, riduzione dei tempi di ciclo e trasformazione sostenibile; Cosentino : analisi ed evasione degli ordini di vendita bloccati fino a cinque volte più veloce;

: analisi ed evasione degli ordini di vendita bloccati fino a cinque volte più veloce; thyssenkrupp Rasselstein: decisioni più rapide e intelligenti lungo tutta la supply chain.

Questi esempi dimostrano come le aziende leader utilizzino la Process Intelligence e l’AI per riorganizzare le operazioni e potenziare la propria workforce. Grazie al supporto del Celonis AI Lab, sempre più leader globali stanno accelerando il loro percorso di Enterprise AI, tra cui Braunschweiger Netz, Brevan Howard Asset Management Services, Eight-Japan Engineering Consultants, Ergo Group, Freudenberg, Fujitsu, ICL Group, Kap Holding, Nedbank e Senata.

Al Celosphere 2025, sarà possibile scoprire come aziende globali e leader di settore, come Mercedes-Benz Group AG e Vinmar Group, collaborano con Celonis per costruire imprese ‘future-fit’, AI-driven e modulari. I partecipanti potranno inoltre assistere in anteprima alle ultime innovazioni in tema di Process Intelligence e conoscere casi d’uso concreti e innovativi di Enterprise AI già in azione.

Dichiarazioni

“I nostri clienti si rivolgono continuamente a noi per assicurarsi che l’AI sia in grado di comprendere il proprio business”, ha dichiarato Daniel Brown, Chief Product Officer di Celonis. “Forniamo dati di processo unici, che fanno riferimento a più sistemi e reparti, e che sono arricchiti dal contesto aziendale. Questa intelligence alimenta gli agenti AI, rendendoli efficaci nella trasformazione e nel miglioramento delle loro operation”.