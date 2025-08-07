The Hackett Group e Celonis insieme per l’efficienza aziendale

The Hackett Group, società specializzata nella consulenza strategica in ambito di Gen AI e di executive advisory, annuncia la collaborazione con Celonis, azienda operante nel process mining, per offrire un’automazione aziendale intelligente capace di generare risultati misurabili per il business a una velocità senza precedenti.

Cosa offrono The Hackett Group e Celonis?

Utilizzando la Process Intelligence di Celonis e le piattaforme AI XPLR e ZBrain di The Hackett Group, le aziende possono confrontare le loro performance con gli standard del Digital World Class. Questo consentirà di individuare rapidamente le opportunità di ROI più significative e sfruttare soluzioni di Process Intelligence e workflow automatizzato senza precedenti per raggiungere i propri obiettivi e creare valore. La partnership prevede:

Visione sugli investimenti tecnologici più giusti : le imprese possono ora identificare con precisione quali tecnologie – inclusa l’AI – sono realmente in grado di garantire performance di livello best-in-class, grazie alla combinazione tra i benchmark di The Hackett Group, la Process Intelligence di Celonis e i propri leading benchmark come il tempo di ciclo, il tasso di automazione e il tasso di rilavorazione.

: le imprese possono ora identificare con precisione quali tecnologie – inclusa l’AI – sono realmente in grado di garantire performance di livello best-in-class, grazie alla combinazione tra i benchmark di The Hackett Group, la Process Intelligence di Celonis e i propri leading benchmark come il tempo di ciclo, il tasso di automazione e il tasso di rilavorazione. Precisione nell’implementazione dell’AI : AI XPLR di The Hackett Group sarà in grado di utilizzare il Process Intelligence Graph di Celonis per generare degli use cases dell’AI personalizzati e rilevanti, insieme a raccomandazioni per guidare la trasformazione digitale.

: AI XPLR di The Hackett Group sarà in grado di utilizzare il Process Intelligence Graph di Celonis per generare degli use cases dell’AI personalizzati e rilevanti, insieme a raccomandazioni per guidare la trasformazione digitale. AI in grado di generare risultati aziendali misurabili su larga scala: le aziende potranno trasformare le raccomandazioni sugli AI use case in workflow intelligenti utilizzando la piattaforma di sviluppo Gen AI ZBrain di The Hackett Group, e guidare questi processi grazie all’Orchestration Engine di Celonis.

Dichiarazioni

“Insieme, stiamo ridefinendo il modo in cui operano le aziende. Combinando l’esclusiva Process Intelligence di Celonis, gli insight di benchmarking e l’orchestrazione dell’AI, stiamo rendendo possibili le operations del futuro, AI-driven in continuo apprendimento e miglioramento”, ha dichiarato Carsten Thoma, Presidente e Board Director di Celonis.

“Stiamo aiutando le aziende a passare dall’intenzione all’azione, fino a generare impatto concreto”, ha affermato Ted Fernandez, Presidente e CEO di The Hackett Group. “La Process Intelligence di Celonis consente alle aziende di comprendere a fondo come funziona il proprio business e come farlo funzionare meglio. Su questa base, AI XPLR identifica, progetta e valuta le soluzioni più efficaci, mentre ZBrain attiva i workflow automatizzati per guidare il cambiamento”.