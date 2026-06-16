Cloud europeo e sovranità digitale: Cubbit e Commvault rafforzano la cyber resilienza delle aziende

Cubbit, enabler di cloud storage geo-distribuito, ha stretto una nuova partnership e un’integrazione tecnologica supportata con Commvault, specialista nella resilienza unificata su scala enterprise, per aiutare le aziende italiane ed europee a far progredire la propria sovranità digitale, la cyber resilienza e la semplicità operativa in ambienti ibridi e multi-cloud.

In tutta Europa, le imprese si trovano ad affrontare una rapida crescita dei dati unita a uno scenario di rischi in continua evoluzione, in cui ransomware e interruzioni operative sono ormai di competenza dei consigli di amministrazione. Allo stesso tempo, la pressione normativa sta aumentando: dal GDPR ai requisiti specifici di settore, tra cui DORA per la resilienza operativa nei servizi finanziari e NIS2 legata alla cybersecurity e alla preparazione agli incidenti nei settori critici e nelle catene di fornitura, fino all’EU Cloud Sovereignty Framework. Per i responsabili IT, la necessità di controllare dove vengano archiviati i dati e come siano gestiti è diventata di fondamentale importanza.

La soluzione congiunta di Cubbit e Commvault risponde a queste sfide, combinando le capacità di cyber resilienza di Commvault con le soluzioni S3 di Cubbit. Le aziende possono adottare il cloud object storage DS3 Cloud attraverso i partner Cubbit, o implementare DS3 Composer in modalità on-premise (in locale). Entrambi i modelli utilizzeranno la tecnologia europea di Cubbit e consentiranno il salvataggio dei dati su infrastrutture europee. I clienti potranno utilizzare questo cloud compatibile con lo standard S3 come destinazione di archiviazione per i propri dati di backup e per la conservazione a lungo termine. Al contempo, potranno mantenere il controllo sulla localizzazione dei dati, sull’operatività dell’ambiente e sulla gestione delle chiavi crittografiche. Inoltre, i clienti possono affidarsi alle soluzioni di Commvault per affrontare le sfide delle crescenti minacce informatiche e proteggere e ripristinare rapidamente e in sicurezza i propri servizi essenziali di business.

“Cubbit si sta affermando come la tecnologia europea di riferimento per la gestione dei dati di grandi clienti e istituzioni. L’integrazione tecnologica supportata da Commvault rappresenta un nuovo passo in avanti. È la conferma di come la nostra tecnologia DS3 stia consolidando la propria presenza nel contesto italiano ed europeo. Insieme a Commvault, offriremo alle aziende un percorso semplice per rafforzare la cyber resilienza, semplificare le operazioni e sostenere sovranità digitale e controllo, sia in ambienti ibridi che multi-cloud,” dichiara Alessandro Cillario, co-CEO e co-founder di Cubbit.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con Cubbit per contribuire a rispondere alle sfide che le aziende italiane ed europee si trovano ad affrontare oggi. In un contesto in cui la crescita esponenziale dei dati si scontra con uno scenario di minacce sempre più complesso, e in cui la conformità normativa, dal GDPR a DORA e NIS2, è una priorità assoluta, la nostra soluzione integrata aiuta le aziende a soddisfare i propri requisiti di sovranità e resilienza con estrema semplicità operativa,” sottolinea Vincenzo Granato, Country Manager di Commvault Italia.