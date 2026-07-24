Therabody rafforza le sue attività strategiche con NetSuite

Therabody, specialista globale nella tecnologia per il benessere, ha scelto Oracle NetSuite per supportare la propria missione di aiutare ogni persona a sentirsi meglio, muoversi meglio e vivere meglio. Grazie al sistema ERP (Enterprise Resource Planning) cloud basato sull’AI di NetSuite, Therabody ha ampliato con successo la propria attività di business unificando le operazioni globali, automatizzando la gestione degli ordine e incrementando la produttività del suo team.

Fondata dal Dottor Jason Wersland nel 2016, Therabody è cresciuta rapidamente grazie al successo del suo dispositivo Theragun. Oggi commercializza un ampio portfolio di prodotti dedicati al benessere e al recupero fisico distribuiti attraverso il proprio canale online e le principali catene retail in oltre 60 Paesi in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Con l’espansione dell’offerta, dei canali di distribuzione e della copertura geografica, i sistemi e i processi manuali preesistenti di Therabody non erano più in grado di sostenere il ritmo di crescita dell’azienda, poiché limitavano la visibilità e rallentavano le operazioni. Per affrontare queste sfide e dotarsi di un sistema scalabile in grado di supportarne la crescita a livello globale, Therabody ha implementato NetSuite.

“A fronte della rapida crescita dell’azienda abbiamo sperimentato in prima persona quanto uno stack tecnologico complesso possa diventare difficile da gestire e scalare”, ha dichiarato Yash Murali, chief technology officer, Therabody. “NetSuite ci ha aiutato ad integrare le nostre operazioni con funzionalità di intelligenza artificiale che semplificano e accelerano i flussi di lavoro. Oggi disponiamo di una base solida per sostenere la prossima fase della nostra crescita e consentire al nostro team di dedicare più tempo alle iniziative strategiche che fanno progredire l’azienda”.

Grazie a NetSuite, Therabody ha unificato le operazioni globali, automatizzato i processi finanziari e operativi e ridotto i costi tecnologici del 45%. Per esempio, NetSuite OneWorld ha supportato il percorso di espansione globale dell’azienda, offrendo una maggiore visibilità sulle performance operative, semplificando la gestione finanziaria delle società controllate a livello globale e ottimizzando i processi di conformità normativa. Inoltre, NetSuite Advanced Order Management ha aiutata Therabody a spedire gli ordini in tempo e a gestire migliaia di ordini al giorno durante i periodi di picco.

Per aiutare ulteriormente il proprio team ad aumentare l’efficienza e per rendere disponibili insight basati sull’AI in tutte le sue operazioni, Therabody utilizza NetSuite AI Connector Service per collegare i principali modelli di AI ai dati NetSuite, preservando al tempo stesso la governance e la sicurezza dei dati esistenti di Therabody. Grazie al supporto del protocollo MCP (Model Context Protocol), NetSuite AI Connector Service consente a Therabody di interrogare i dati operativi in linguaggio naturale per accelerare il processo decisionale, automatizzare i flussi di lavoro relativi a ordini e inventario, ridurre il lavoro manuale e accelerare l’evasione degli ordini, nonché automatizzare le attività di riconciliazione e la reportistica per chiudere i conti più velocemente e con maggior accuratezza.

“Le aziende del settore dei beni di consumo non possono permettersi inefficienze: i margini sono troppo ridotti e la complessità è troppo elevata”, ha dichiarato Julie Drimel, senior vice president of customer growth, Oracle NetSuite. “Therabody utilizza Netsuite per ottenere visibilità e controllo reali su tutte le sue operazioni globali, sfruttando al tempo stesso l’intelligenza artificiale integrata nei flussi di lavoro quotidiani. È questo che consente loro di scalare in modo efficiente e portare la propria tecnologia professionale per il benessere a un numero sempre maggiore di persone”.