Netalia ha ricevuto il premio ComoLake 2023 Award per la categoria TLC, Reti e Servizi, il riconoscimento assegnato ad aziende, istituzioni, start up e personalità che si sono distinte in cinque categorie nei diversi campi di applicazione della trasformazione digitale.

Il premio è stato consegnato dal professor Nicola Blefari Melazzi, Presidente del CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni e a capo del comitato scientifico che ha assegnato gli award, nel corso di una cerimonia condotta dalla giornalista televisiva Carmen La Sorella.

Le motivazioni del ComoLake Award 2023 a Netalia

Le motivazioni del premio certificano che “Netalia emerge come la realtà più rilevante in base ai criteri di valutazione previsti dal bando, rappresentando l’unica infrastruttura nazionale autorizzata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a gestire i dati strategici della Pubblica Amministrazione, offrendo livelli certificati di sicurezza e affidabilità dei servizi. Netalia propone un percorso infrastrutturale per il cloud in Italia, che ci auguriamo si possa sviluppare ed estendere ad altri enti”.

“Siamo orgogliosi di questo premio, pietra miliare nella storia di Netalia, che rappresenta un riconoscimento al rigore e agli sforzi compiuti, all’attenzione inflessibile agli aspetti di sicurezza e compliance dei nostri servizi”, afferma Michele Zunino, Amministratore Delegato di Netalia.“Il fatto che ci venga conferito nel corso di un evento così rilevante a livello politico-istituzionale, fortemente voluto dai vertici del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ci proietta poi verso il futuro: siamo sempre più convinti di essere sulla strada giusta con la proposta di un Public Cloud nazionale e con una visione di sistema che operi sinergicamente nell’interesse dello sviluppo e della competitività del Paese”.

ComoLake: l’edizione 2024 è già in preparazione

Alla sua prima edizione, ComoLake 2023 – Next Generation Innovations promette di diventare un evento di riferimento in Italia per il settore digitale, con l’edizione 2024 già in preparazione. L’attenzione riservata oggi dal Governo ai temi del digitale è confermata dai numeri della tre giorni di lavori a Cernobbio: 80 speaker nazionali e internazionali; oltre 15 panel animati dai vertici industriali del digitale italiano; 9 Ministri della Repubblica intervenuti, con un messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la partecipazione sul palco del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

A sintetizzare le priorità è stato, in conclusione dell’evento, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti: Intelligenza Artificiale tra opportunità di innovazione e necessità di regole; destino della rete e dei servizi di telecomunicazione; dinamica tra ottica nazionale e respiro europeo; innovazione sostenibile in settori chiave come l’energia e i trasporti; sviluppo delle competenze; digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi ai cittadini, a partire dalla migrazione al cloud come fattore abilitante; identità digitale e Fascicolo Sanitario.

Secondo quanto affermato nel corso dell’evento, il governo sta portando avanti una strategia digitale che ha due obiettivi: un’ampia diffusione delle tecnologie per tutti i cittadini e la tutela degli interessi nazionali per ridurre la dipendenza da Stati terzi. Tutti i partecipanti all’evento hanno ribadito che, in mezzo a uno sviluppo digitale senza precedenti e per certi versi imprevedibile, al centro della discussione deve restare l’essere umano, con la sua complessità, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, rappresentando per tutti la priorità di qualunque progresso.