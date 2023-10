Cybertech Europe 2023, impegno contro le cyber minacce

Sono numeri importanti quelli registrati nella sesta edizione di Cybertech Europe 2023. L’evento europeo dedicato alla cybersecurity, organizzato da Cybertech in collaborazione con Leonardo, ha focalizzato l’attenzione su temi prioritari. Tra questi, Cyber-resilience, cooperazione tra pubblico

e privato e collaborazione tra istituzioni per integrare in sicurezza le nuove tecnologie nell’esperienza digitale.

In occasione di Cybertech Europe 2023, infatti, visitatori, aziende e start up hanno avuto modo di confrontarsi e aggiornarsi sullo scenario attuale della sicurezza informatica.

Cybertech Europe 2023: i temi centrali

Come anticipato dall’approvazione del Cyber Resilience Act da parte del Consiglio Europeo avvenuta a luglio, il concetto di cyber resilience è stato ampiamente discusso già nei primi keynote del Cybertech Europe 2023. Qui si è sottolineato un vero cambio di rotta: non è più sufficiente rispondere a un attacco, ma prevederlo e garantire dati e servizi in sicurezza, anche in caso di attacco.

Altro tema centrale è stata la collaborazione tra istituzioni nazionali, europee e internazionali per poter integrare in sicurezza le nuove tecnologie. Queste rivoluzionarie innovazioni tecnologiche rappresentano una sfida, ma soprattutto un’occasione per investire in nuove competenze e coinvolgere direttamente i protagonisti del mondo lavorativo di domani. Una simile cooperazione è stata anche auspicata tra pubblico e privato, a tutti i livelli di grandezza.

Un ecosistema di forze è quindi chiamato in gioco per creare insieme uno scudo comune adeguato alla pericolosa evoluzione delle minacce, sia di quelle che già sono visibili e comprese, sia quelle che arriveranno.

Sicurezza informatica globale, a tutti i livelli

Amir Rapaport, Founder e Editor-in-Chief di Cybertech: “Per rimanere all’avanguardia è essenziale un’intensa cooperazione tra player molto diversi, ma uniti da un unico obiettivo: la sicurezza dello spazio cyber. Lo sviluppo di un solido ecosistema informatico chiama a rapporto industria, governo e università per collaborare e contribuire nello sviluppo di nuove fondamentali competenze con precisione e rapidità. Le minacce sono varie, tante e sempre in evoluzione – dobbiamo cercare genialità e conoscenza per proteggere i nostri asset più preziosi, dati e informazioni sensibili. Cybertech Europe è un momento importante per il calendario europeo, ed è l’epicentro di un vivace scambio di idee e networking per tutta l’industria informatica europea e globale, a tutti i livelli.”

Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo: “Sia in ambito militare che civile, facciamo sempre più affidamento su tecnologie come il supercalcolo, il cloud e i servizi satellitari, che sono fondamentali per produrre e memorizzare i dati. E tutti questi dati e infrastrutture devono essere protetti e tutelati. Il settore della cybersecurity crescerà in modo esponenziale e, affinché l’Europa possa svolgere un ruolo di primo piano, è necessaria una strategia visionaria e di ampio respiro, non nazionale, ma continentale: una forte strategia di cybersecurity e una prospettiva chiara su come proteggere i nostri asset.”