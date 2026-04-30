Data Center: fotovoltaico per Equinix con Neoen

Neoen, uno dei principali produttori indipendenti al mondo di energia esclusivamente rinnovabile, inaugura il suo primo impianto fotovoltaico in Italia. Situato nel comune di Arena Po, in Lombardia, l’impianto da 7,4 MWp ha iniziato a immettere energia in rete all’inizio del 2026 ed è ora pienamente operativo. La sua produzione annua prevista è di 11,9 GWh, equivalente al consumo energetico di 8.000 persone, evitando quasi 3.300 tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno.

L’energia generata dall’impianto fotovoltaico di Arena Po rientra in un Power Purchase Agreement (PPA) decennale da 53 MW firmato tra Neoen ed Equinix , operatore globale di infrastrutture digitali, nel novembre 2024. Il PPA copre un portafoglio di progetti solari, tutti situati nel Nord Italia, vicino ai data center di Equinix di Milano e Genova. Strutturato secondo un approccio di portafoglio, l’accordo sostiene lo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili e contribuisce agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030.

L’accordo rappresenta il primo Power Purchase Agreement (PPA) tra le due aziende in Italia e il quinto in Europa negli ultimi anni, per una capacità complessiva contrattualizzata di 210 MW. Tra questi figura anche un PPA decennale in Finlandia, firmato nel gennaio 2023, in base al quale Equinix acquisterà il 60% dell’energia generata dal parco eolico Storbötet da 105 MW di Neoen.

La capacità totale di Neoen in esercizio o in costruzione in Italia raggiunge oggi i 120 MW e l’azienda punta a diventare un operatore di riferimento nel Paese e un contributore significativo allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. Con team presenti a Brescia, Modena, Roma e Milano, la società sta attivamente sviluppando una pipeline di 2,3 GW tra progetti fotovoltaici e sistemi di accumulo a batteria.

Andrea Bartolini e Daniele Lucchi, Co-Managing Directors di Neoen Italia, hanno dichiarato congiuntamente: “Siamo orgogliosi di inaugurare il nostro primo impianto fotovoltaico in Italia, il primo di molti altri che verranno. Desideriamo ringraziare i nostri partner, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile questo risultato. Siamo lieti di celebrare questo traguardo insieme a Equinix e di poter ora fornire loro energia pulita a prezzi competitivi, a supporto della loro crescita.”

Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia, ha dichiarato: “Mentre l’AI sta determinando una domanda senza precedenti di infrastrutture digitali, la nostra partnership con Neoen riflette il nostro impegno nel minimizzare il nostro impatto ambientale e nel supportare gli obiettivi climatici dei nostri clienti. Siamo orgogliosi che le nostre attività in Italia siano già alimentate al 100% da energia rinnovabile e questo progetto rafforza ulteriormente il nostro percorso verso una copertura globale al 100% da fonti rinnovabili entro il 2030. Inoltre, ci consente di espandere la nostra presenza di data center in Italia contribuendo direttamente agli sforzi di decarbonizzazione del Paese e aggiungendo nuova capacità di generazione pulita alle reti locali.” , ha dichiarato: “.”

Louis de Sambucy, Regional CEO Europe di Neoen, ha concluso: “Questo traguardo testimonia l’eccellenza del team italiano e la solidità della nostra collaborazione con Equinix, alla quale oggi forniamo energia in tre Paesi. È una chiara dimostrazione che la crescita dei data center e le energie rinnovabili possono procedere di pari passo. Guardiamo con entusiasmo a nuove opportunità in Italia e in tutta Europa per fornire energia pulita a prezzi competitivi e soluzioni innovative ai nostri clienti.”