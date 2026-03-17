Equinix supera le 500.000 interconnessioni globali

“Internet ha rappresentato – e continua a rappresentare – l’infrastruttura di riferimento per i servizi digitali consumer e per molte applicazioni aziendali. La sua natura globale e accessibile lo rende uno strumento fondamentale per qualsiasi organizzazione. Oggi, però, stiamo assistendo a un’evoluzione chiara nel mondo B2B: le imprese stanno investendo sempre più nell’interconnessione privata, riconoscendo che i workload più sensibili e critici richiedono livelli di performance, sicurezza e prevedibilità che solo connessioni dedicate possono garantire”, dichiara Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia.