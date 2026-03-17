Equinix supera le 500.000 interconnessioni globali

Equinix, azienda attiva nel campo delle infrastrutture digitali, annuncia di aver superato il traguardo delle 500.000 interconnessioni a livello mondiale. Il risultato, secondo Synergy Research Group, rappresenta quasi un terzo del mercato globale[footnoteRef:1] e conferma la predilezione delle aziende per connessioni private e sicure per accelerare innovazione, efficienza e competitività, superando i limiti delle architetture basate su rete pubblica. [1: . L’analisi tiene traccia del numero di connessioni implementate in ambienti di colocation, suddivise in interconnessioni fisiche e virtuali.]
“La crescita delle interconnessioni è parte di un’evoluzione continua nel modo in cui i business digitali si collegano tra loro. Per questo il traguardo delle 500.000 interconnessioni è molto più di un semplice numero: rappresenta il passaggio da una visione internet-first a una connettività privata”, afferma Karthik Ramaswamy, SVP Interconnection Products & Services di Equinix.
Interconnessione privata: la chiave per ecosistemi digitali e innovazione in tempo reale
1. Superare i limiti dell’Internet-first con l’interconnessione privata
2.Interconnessione privata: collaborazione e innovazione in tempo reale
2.Interconnessione privata: collaborazione e innovazione in tempo reale
L’interconnessione consiste nell’implementazione strategica di collegamenti diretti, privati e fisici (o virtuali) tra reti, cloud, service provider e aziende per lo scambio sicuro e veloce dei dati. L’interconnessione privata garantisce performance elevate, sicurezza e conformità normativa, superando i limiti, oggi evidenti, di un’architettura internet-first: imprevedibilità delle performance, costi nascosti (come le data egress fee), difficoltà nel rispettare le normative sulla privacy e la sovranità dei dati.
Al contrario, la densità degli ecosistemi digitali generati dalle interconnessioni private crea un effetto network in cui ogni nuovo partecipante aggiunge valore, favorendo la collaborazione e l’innovazione tra imprese, fornitori di servizi e partner tecnologici. Ciò si traduce in un ciclo virtuoso che attrae nuovi collaboratori e potenzia la densità dell’ecosistema, abilitando servizi avanzati in settori chiave come AI, multicloud, edge computing e molto altro.
“Internet ha rappresentato – e continua a rappresentare – l’infrastruttura di riferimento per i servizi digitali consumer e per molte applicazioni aziendali. La sua natura globale e accessibile lo rende uno strumento fondamentale per qualsiasi organizzazione. Oggi, però, stiamo assistendo a un’evoluzione chiara nel mondo B2B: le imprese stanno investendo sempre più nell’interconnessione privata, riconoscendo che i workload più sensibili e critici richiedono livelli di performance, sicurezza e prevedibilità che solo connessioni dedicate possono garantire”, dichiara Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia.
“Questa transizione non nasce da una contrapposizione tra pubblico e privato, ma dalla consapevolezza che fanno parte di uno stesso ecosistema e rispondono a esigenze diverse. In settori come la finanza, la sanità, il retail o i media – dove la velocità, la resilienza e la protezione dei dati sono determinanti – la possibilità di connettersi direttamente ai partner digitali e ai cloud provider sta diventando uno standard operativo, soprattutto in vista dell’adozione su larga scala dell’IA. Guardando avanti, prevediamo che l’interconnessione diventerà un componente nativo dello stack infrastrutturale, accompagnando le aziende verso un modello di connettività più integrato, distribuito e senza limiti”.